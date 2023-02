Basket B femminile, la Ren-Auto dura un tempo: ko a Puianello (69-44)

Sport

Rimini

| 12:30 - 19 Febbraio 2023

Altro viaggio lungo la via Emilia per la Ren-Auto, di scena questa volta a Puianello: le rosanero sono ancora a secco di vittorie nella seconda fase, diversamente da Puianello, corsara a Fiorenzuola la settimana scorsa

Coach Andrea Maghelli parte con un quintetto composto da Capucci, Pignieri, Renzi, Eleonora e Noemi Duca. Il primo canestro della gara lo segnano le padrone di casa ed è una tripla; Noemi Duca accorcia subito, ma Puianello segna ancora da tre, 6-2.

Le rosanero faticano in attacco a trovare la via del canestro , mentre Puianello capitalizza un paio di viaggi in lunetta, 9-2 dopo 4'. Le emiliane non si fermano e allungano sul 15-4.

A 3' dalla prima pausa un libero di Noemi Duca avvia un parziale di 5-0: due assist di capitan Novelli per altrettanti appoggi di Pignieri e Capucci costringono Puianello al time-out, 15-9.

Difesa e gioco in velocità sono di nuovo protagonisti al rientro in campo: due transizioni, una conclusa da un appoggio di Pignieri e la seconda da una tripla di Tiraferri dall'angolo, allungano a 10-0 il parziale, 15-14. A 16" dalla fine della frazione un bello svitamento a centro area di Noemi Duca vale il primo vantaggio rosanero, poi, dopo l'ennesimo recupero difensivo, Tiraferri appoggia a canestro ma appena dopo la sirena. Il quarto si chiude sul 15-16.

Al rientro in campo ci pensa Novelli a tenere aperto il parziale: 14-0 per il 15-18 complessivo. Pignieri segna anche il canestro del 15-20 - 16-0 il parziale -, ma a questo punto Puianello reagisce e con un 7-0 improvviso torna avanti, 22-20. La difesa delle padrone di casa paga grossi dividendi, tanto più che Puianello aggiusta anche la mira da dietro l'arco e vola sul +10, 30-20.

Un arresto e tiro di Gambetti interrompe la siccità offensiva e il parziale a sfavore, 30-22 a 3'30" dall'intervallo. Purtroppo è un fuoco di paglia, perché le padrone di casa fa valere la maggior stazza e allunga, +12 sul 34-22. Il primo tempo si chiude sul 37-26.

Al rientro in campo non segna praticamente più nessuno: in 3' solo Novelli, con due liberi, centra il canestro, 37-28. Noemi Duca mette il libero del -8, 37-29, ma da qui in poi Puianello mette il turbo: 12-0 di parziale per un 49-29 che sa di fine anticipata a 2'32" dall'ultima pausa. Il quarto si chiude sul 52-31.

Nell'ultima frazione in campo c'è ormai solo una squadra: Puianello continua a segnare, la Ren-Auto, ormai fuori partita, a sbagliare e lo scarto, di conseguenza, a farsi pesante.

Finisce 69-44.



IL COACH "Abbiamo giocato un buon primo tempo - commenta coach Maghelli -, nel secondo però abbiamo buttato via troppi palloni e siamo andate in difficoltà sul loro press. A quel punto siamo uscite con la testa dalla partita e abbiamo cominciato a sbagliare anche le conclusioni facili, mentre loro, al contrario, segnavano sempre allargando il campo con la loro lunga. Al di là degli errori, comunque, nel secondo tempo abbiamo completamente sbagliato completamente atteggiamento".

La Ren-Auto tornerà in campo alla Carim sabato 25 febbraio, alle ore 20.30, per il match con il Fiorenzuola Basket.



Il tabellino



Basket Puianello - REN-AUTO 69-44

Basket Puianello: Oppo 10, Moretti 9, Manzini 17, Luppi 2, Martini 4, Dettori 9, Dzinic 3, Raiola 2, Cherubini 3, Valdo, Torelli, Boiardi 10. All. Giroldi

REN-AUTO: Novelli 4, Prateli, Duca E. 2, Pignieri 8, Duca N. 12, Renzi 2, Borsetti, Capucci 2, Lazzarini, Benicchi, Tiraferri 12, Gambetti 2. All. Maghelli.

Arbitri: Resca e Romanello.

Parziali: 15-18; 22-8; 15-5; 17-13