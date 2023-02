Cronaca

| 07:20 - 19 Febbraio 2023

Esplosione nella notte, un boato per vive nella zona. E' tutto andato in scena in pochi minuti fra venerdì e sabato a San Marino, dove intorno alle 2.15 il bancomat della filiale di Rovereta della Banca sammarinese d'investimento (Bsi) è stato fatto saltare da mano rimasta ignota. Al momento non si conosce ancora se e quanto è stato asportato. Ingenti i danni all'interno dell'Istituto bancario. Sull'episodio stanno indagando le forze dell'ordine.