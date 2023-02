Basket C Silver, largo successo Dulca sul parquet del 4 Torri Ferrara (68-91)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 23:59 - 18 Febbraio 2023

Trasferta ferrarese per la Dulca Santarcangelo ospite della 4 Torri Ferrara. Inizio deciso da parte dei ragazzi di coach Bernardi che incanalano subito la partita nei binari giusti. L’attacco Dulca gira sempre meglio nonostante la fisicità dei padroni di casa. Il gioco dentro fuori da i suoi frutti con Saltykov che regna nel pitturato e i giovani tiratori Angels si fanno trovare pronti sugli scarichi. Ferrara prova a mischiare le carte e alzare la difesa tutto campo senza però intimorire gli ospiti. In difesa la Dulca è abbastanza solida da concedere solo 14 punti al fronte dei 29 realizzati nel primo quarto.



Nei secondi 10 minuti di gioco il copione non cambia. E’ il momento di Bedetti che sale in cattedra rubando e sporcando numerosi palloni oltre a realizzare la metà dei punti di tutta la squadra clementina. All’intervallo lungo la Dulca Santarcangelo è +21.

Al rientro in campo Ferrara tenta la rimonta, coach Bernardi chiama subito time out per sedare l’entusiasmo dei padroni di casa. Gli Angels quindi tornano a dettare legge in attacco seppur i padroni di casa trovano il canestro con più continuità.



Nell’ultimo quarto la coppia Rivali Saltykov regala basket spettacolo e anche il pubblico locale apprezza. Negli ultimi minuti di gioco spazio ai giovani Angels che, come sempre, ben figurano. La partita finisce con il punteggio di 68-94.

Prossimo appuntamento nel turno infrasettimanale di mercoledì 22 febbraio alle ore 21.00 al Pal SGR contro BSL San Lazzaro.



Il tabellino

4 Torri Ferrara: Marchetti 2, Ghirelli M. 19, Pizzi 4, Zahria 5, Ghirelli L. 23, Scuderi 8, Monaldi 5, Ghirelli D. 2, D’onofrio, Gavanga, Cavazzoni. All Villani



Dulca Santarcangelo: Buzzone 12, Mulazzani 17, Rossi 4, Rivali 8, Ilia 24, Bonfè 1, Bedetti 12, James 4, Macaru 10, Panzeri 2, Lombardi, Mari. All. Bernardi; Ass. Evangelisti.



14-29;26-48;49-73; 68-94