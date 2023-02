Calcio RSM: cade a sorpresa la Fiorita, il Cosmos è la nuova leader

Sport

| 23:52 - 18 Febbraio 2023

La Cosmos esulta (Foto FSGC).

Il campionato ha una nuova capolista. In un sabato a dir poco emozionante, il Cosmos ritorna in vetta grazie alla larga vittoria sul Pennarossa approfittando della caduta clamorosa della Fiorita con il Domagnano. Prima dell’inizio della ventesima giornata di Campionato Sammarinese BKN301, i gialloblu di Montegiardino erano al comando con una sola lunghezza sui rivali gialloverdi di Serravalle. Da questa sera la squadra di Nicola Berardi esulta ed ora guida a +2 sulla Fiorita. Ma andiamo con ordine.



Il Cosmos questo pomeriggio era di scena a Domagnano contro il Pennarossa che rientrava dal riposo. Ma la gara per i gialloverdi si mette subito bene quando Pastorelli, dopo il tocco da corner di Errico, lascia partire un gran tiro che si insacca dove Benedettini non può arrivare. Sul finale di tempo Cosmos che raddoppia con il suo uomo simbolo: Matteo Prandelli. Il bomber, di rientro dalla squalifica, raccoglie la sfera dalla rimessa, stop e tiro potentissimo che buca Benedettini per lo splendido 2-0 e gol numero 13 in campionato per il capocannoniere. Il Pennarossa incassa il doppio montante dei gialloverdi che in avvio di ripresa calano anche il tris con il tiro dal limite di Sapucci. La squadra di Nicola Berardi è in pieno controllo e nel finale c’è anche un calcio di rigore del quale se ne incarica Prandelli ma Simone Benedettini dice di no e nega la doppietta al bomber. È solo questione di minuti per il poker che porta la firma del giovane sammarinese Lorenzo Capicchioni che calcia dalla distanza, Benedettini questa volta è protagonista in negativo per i suoi non trattenendo il tiro che va in rete. Il Pennarossa incassa così la terza sconfitta consecutiva, per il Cosmos - come detto – il successo numero 13 vale la vetta ma i gialloverdi devono ringraziare un grande Domagnano ed un super Davide Colonna.



La gara si apre subito con il vantaggio della Fiorita che porta la firma di Danilo Rinaldi, che di testa sfrutta il bel cross di Pancotti e apre le danze. La squadra di Manfredini sembra in controllo ma ad avvio ripresa è il Domagnano che trova il pari: azione manovrata sulla sinistra da Fedeli che la butta in area, la sfera dopo diversi tocchi arriva a Mazzoli che trova l’1-1. La Fiorita naturalmente non ci sta e si butta in avanti. Passano pochi minuti ed i gialloblu mettono di nuovo il naso avanti: azione insistita in cui Colonna inizia a trasformarsi in Superman e dice di no in due occasioni ma alla terza si deve piegare al tiro di Pancotti. Il Domagnano però non molla e al 57’ Parma pennella un gran cross per Daniele Babboni che trova il preziosissimo pareggio che rimette tutto in discussione.fallo di mano di Baffoni in area, per il direttore di gara è rigore. Sul dischetto va Abouzziane per portare avanti ancora i suoi ma. Come accade tante volte, l’episodio carica il Domagnano che poco dopo si porta addirittura in vantaggio: ennesimo cross di Parma dalla destra sul secondo palo per. La Fiorita si ributta avanti e a tempo quasi scaduto prova ad evitare la sconfitta.di giornata per i gialloblu – dopo vibranti proteste da parte del Domagnano – e sul dischetto si presenta Russo. Mafacendo esultare i suoi e naturalmente il Cosmos. Per il Domagnano un successo che mancava da oltre un mese, la Fiorita invece non perdeva in campionato dal lontano 22 ottobre (1-0 ad opera del Tre Penne).. Mami la sblocca dopo due minuti approfittando dell’errore di De Angelis. I rossoneri di Tognacci però riescono a trovare il pari, in maniera anche clamorosa: Bruma crossa dal fondo, tutta la difesa giallorossonera resta immobile credendo che la sfera fosse uscita dal fondo, per l’arbitro invece è tutto buono e Lisi non ha alcun problema a gonfiare la rete con le proteste di tutta la Folgore. La squadra di Lepri però rimette la testa avanti poco prima del duplice fischio grazie a Serafini che servito bene dal limite da Sottile riesce a trafiggere De Angelis. In avvio di ripresa però subito gol che rimette tutto in equilibrio: è Nicola Sartini che sfrutta il buon pallone dalla destra e dal limite batte Pollini. La sfida resta aperta sino al 88’ quando Brolli calcia lungo, ottima sponda di Bernardi pere permette alla Folgore di mantenere saldo il settimo posto.Proprio dietro alla squadra di Falciano c’è unche sfrutta il gran momento di forma centrando l’ottavo risultato utile consecutivo e batte con un gol per tempo un Faetano sempre più in crisi. Apre le marcature il solito Torsani al quarto del primo tempo: Mastrota trova il corridoio giusto per il suo compagno che con il piatto batte Porcellini. Il Faetano sul finale di tempo chiede un rigore per un tocco su Mema ma l’arbitro Luci lascia giocare. Nella ripresa il gol che chiude i giochi arriva a quindici minuti dal termine ancora con– giunto al– abile a sfruttare il bel cross di Baizan e dal limite a battere Porcellini per la seconda volta. Per il Faetano – giunto alla sesta sconfitta nelle ultime sette – piove sul bagnato quando nel finale vengono espulsi Mema, Kalemi e Ferrario.Domani si chiude la ventesima giornata con: occhi puntati su Tre Fiori-Libertas, il Tre Penne se la vedrà con un Murata in forma, la Virtus invece affronta la Juvenes-Dogana. Tutte e tre le sfide