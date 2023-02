Auto sbanda in rettilineo a Ponte Messa e finisce nel fossato

Cronaca

Pennabilli

| 18:56 - 18 Febbraio 2023

L'auto finita nel fosso.

Tanta paura per una giovane, rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto alle 18 circa di oggi (sabato 18 febbraio) a Ponte Messa, in Alta Valmarecchia. La ragazza viaggiava su un Dacia Duster, sulla strada Marecchiese, quando all'altezza del bivio per Petrella Guidi ha perso il controllo dell'auto. La vettura era sul rettilineo quando ha sbandato, finendo incastrata nel fossato, fuori dalla carreggiata. La conducente è stata soccorsa dal personale della Croce Verde e dai Vigili del fuoco, intervenuti assieme ai Carabinieri. Illeso il padre, che viaggiava con lei come passeggero.