Basket D: Fast Coffee Tigers a Vignola, quarta uscita della Poule Promozione

| 17:59 - 18 Febbraio 2023

Giacomo Zannoni.

Dopo il bel successo ottenuto in casa contro Granarolo, sabato 18 febbraio i Tigers di Coach Amadori saranno in scena a Vignola, palla a due ore 20:00.

Fast Coffee Villanova Tigers incontra una squadra reduce da due sconfitte che però ha dimostrato durante l’anno di avere grande solidità e qualità; infatti, oltre ad essersi piazzata seconda nel girone C, è stata la più prolifica a livello offensivo con una media di 70.1 PPG.



Come arrivano i Tigers a questo quarto appuntamento della Poule Promozione?

"Siamo in un bel momento, - ammette coach delle Tigri, Michele Amadori - riusciamo ad allenarci con grande intensità e ogni settimana noto dei progressi da parte dei ragazzi, soprattutto da parte dei più giovani come Simone Buo e Federico Guiducci che stanno acquisendo sempre più consapevolezza del proprio potenziale e stanno dimostrando di essere dei veri valori aggiunti".



Che gara si attende, coach?

"Mi aspetto una partita dinamica e vivace, sarà importante l’approccio e saranno ancora di più determinanti l’agonismo e la fisicità messi in campo, in trasferta è sempre necessario presentarsi con maggiore carattere e convinzione.

Gli aspetti da curare maggiormente dovranno essere la gestione dei ritmi e il controllo dei rimbalzi; questi sono due elementi che ci contraddistinguono e che ci permettono spesso di giocare a campo aperto e di sfruttare al meglio le nostre qualità offensive.

Saremo ancora privi di Filippo Guiducci (mancheranno anche Campidelli, Rossi, Thiam, Ballarini e il vice coach Giacomo Ravello, influenzato, ndr), sulla via del rientro, ma potremo finalmente contare su Andrea Buo, che è un giocatore fondamentale per il gruppo e per ciò che riesce a produrre dentro al rettangolo di gioco".