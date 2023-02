Addio Ilario Castagner, storico allenatore. A Rimini da calciatore a fine carriera

Sport

Rimini

| 17:58 - 18 Febbraio 2023

È morto all'età di 82 anni Ilario Castagner, allenatore storico del Perugia e di diverse altre squadre italiane.

Lo ha annunciato il figlio Federico su Facebook e la notizia è stata confermata all'ANSA dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi, che ha espresso cordoglio per la scomparsa dell'ex tecnico.



Castagner, che aveva compiuto lo scorso dicembre 82 anni, era stato allenatore del 'Perugia dei miracoli' ma anche tecnico di Lazio, Milan e Inter. Da calciatore aveva concluso la sua carriera, nel biennio 1967-1969, vestendo proprio la maglia del Rimini Calcio proveniente dal Prato dopo aver giocato in precedenza con Reggiana, Legnano e Perugia.



Nella prima stagione realizzò 11 reti e il Rimini centro con 34 punti la salvezza con tre turni di anticipo. Il campionato lo vinse il Cesena di Cesare Meucci (doppia vittoria sul rimini per 2-1), il tecnico che nella stagione 195-1976 porterà il Rimini in serie B. In quella squadra, tra gli altri, Romano Scardovi, Baroncini, il portiere Conti, Perversi e Grilli.



Nella stagione successiva - 1968-1969 - il Rimini centrò una miracolosa salvezza con Walter Gardelli in panchina al posto di Lamanna che mandò a casa Castagner (tre gol) e Baroncini promuovendo il giovane Sarti titolare. Miglior marcatore Rosa con 7 gol. in quella squadra anche Natali, Macciò, Carelli, Macchia, Colombini.





Nella foto in gallery: il Rimini 1968-1969. Da sinistra: Carelli, Ghelli, Macchia, Baroncini, Conti, Josio, Faloppa. Seduti: Rosa, Natali, Macciò, Perversi; Sarti, Castagner, Colombini.