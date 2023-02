Futsal RSM, fari puntati su Cosmos-Libertas

Sport

Repubblica San Marino

| 17:53 - 18 Febbraio 2023

Sul sintetico di Fiorentino le due partite più interessanti, classifica alla mano, del diciannovesimo turno di Campionato Sammarinese di futsal. Si parte con La Fiorita-Virtus (ore 20:15) che metterà a confronto la quarta e la quinta forza della graduatoria. Separate da due soli punti, i Neroverdi di Pollini puntano al sorpasso. Al netto delle apripista Folgore e Fiorentino, sono proprio i club di Montegiardino ed Acquaviva a vantare il miglior rendimento nelle ultime cinque uscite: quattro vittorie ed un pareggio a testa. I vicecampioni hanno qualcosa in più, almeno sulla carta, ma la Virtus non intende farsi trovare impreparata al test di maturità.







Assomiglia invece ad un esame di riparazione per il Cosmos, la sfida alla Libertas (21:45). I Gialloverdi, in serie utile da due partite ma ancora a caccia di un successo che manca dal 5 dicembre, hanno l’opportunità di agganciare i Granata in classifica, di fatto coinvolgendo direttamente – per quanto già non lo sia – anche il Tre Penne (osserva il turno di riposo, ndr) nella lotta per l’accesso alla post-season, riservata a dodici delle quindici squadre iscritte. Un eventuale successo dei ragazzi di Muccioli potrebbe infatti compattare maggiormente la parte sinistra della classifica, considerato il calendario che propone gare in salita alle dirette concorrenti.





A partire da Murata e Faetano, che dovranno vedersela ad Acquaviva contro i due club del Castello di Fiorentino. Si inizia dall’incrocio tra Tre Fiori e Murata, programmato alle 20:15. Entrambe reduci da una sconfitta, intendono ripartire con obiettivi radicalmente opposti. Gli uomini di Bugli puntano a dimenticare in fretta lo 0-6 patito nel derby, mentre il Murata – recentemente sconfitto dalla Virtus – vuole dimostrare che la cura Cellarosi funziona a dovere anche con formazioni di primo piano. Un po’ quello che si propone il Faetano, detto che il Fiorentino – attualmente – sembra un avversario fuori portata per tutte, se non per chi ne condivide il primato a quota 49 punti. L’incontro è programmato per le 21:45.





A quell’ora avrà già giocato la Folgore, attesa dalla sfida di Dogana contro il Pennarossa (ore 20:15). I ragazzi di Casadei non stanno attraversando il periodo più brillante della stagione, complice un calendario che propone loro quattro delle prime sei in classifica ed ha portato in dote tre sconfitte, inframezzate dal successo sul Faetano. La Folgore capolista non è certo il miglior cliente con cui pensare di impostare una svolta, anche perché la squadra di Spada – al pari del Fiorentino – sembra lanciata in una missione che potrebbe risolversi solo nello scontro diretto di metà aprile. Per tacere della post-season da protagonista che attende entrambe.





La seconda gara in programma sullo stesso campo vedrà affrontarsi Cailungo e Juvenes-Dogana. Nonostante le tante partite ancora da disputare (12), quella di lunedì sera assomiglia ad un ultimo appello per i Rossoverdi. Con quattro punti in classifica e nove di ritardo rispetto al dodicesimo posto, gli uomini di Bollini devono iniziare ad incamerare risultati positivi. Vicini a farlo col San Giovanni, nel derby terminato 1-0 in favore dei Rossoneri di Davide Gualtieri, dovranno metterci qualcosa in più per sorprendere una Juvenes-Dogana quadrata, compatta e che vuole arrivare al massimo della condizione psico-fisica alla semifinale di Titano Futsal Cup con i cugini della Folgore.





Confermato il posticipo al Multieventi, martedì alle 21:30, con Domagnano-San Giovanni in calendario. I Lupi incroceranno il San Giovanni sul parquet di Serravalle che potrebbe regalare sorprese. Reduci dalle sconfitte con La Fiorita e Tre Fiori, i ragazzi di Mussoni vogliono riprendere il filo con la vittoria e c