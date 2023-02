Calcio Promozione: Sampierana rimontata due volte, con la Due Emme è 2-2

Sport

Cesena

| 17:36 - 18 Febbraio 2023



Pari interno al Campodoni per la Sampierana, che viene raggiunta due volte da una Due Emme mai doma. Partenza sprint dei bianconeri, in vantaggio grazie alla sortita vincente di Pippi (7′). Arriva tuttavia la reazione degli ospiti, che strappano il pari con Montesi (30′), ma il finale di frazione è di nuovo appannaggio della Sampierana, che torna avanti con Corzani (40′). Ripresa in cui i ragazzi di Barontini amministrano con sicurezza, però al 72′ Montesi realizza la sua personale doppietta e permette un nuovo aggancio.