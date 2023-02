Calcio Eccellenza: Savignanese corsara, Granamica battuto 2-1

Sport

Savignano sul rubicone

| 17:22 - 18 Febbraio 2023



GRANAMICA: Barbieri, Armaroli, Tomatis, Marchesi, Chiossi (23' st Magagni, 40' st Maietti), Caselli, Baldazzi, Maione (6' st Finessi), Xhuveli (40' st Mezzadri), Karapic, Zattini (19' st Spitz). A disp. Treggia, Zilio, Nito, Cavina. All. Marchini.

SAVIGNANESE: Fusconi, Zoffoli, Mazzarini, Lambertini, Malo (41' st Battistini), Onofri (41' st Sbrighi), Dhamo (24' st Vitalino), Cassani (8' st Farabegoli), Pacchioni, Tola, Nicolini (30' st Possenti). A disp. Papi, Mazza, Franchini, Sbarlati. All. Montanari.

ARBITRO: Montefiori di Ravenna.

RETI: 27' pt Nicolini, 28' pt Baldazzi, 35' st Protino.

AMMONITI: Onofri, Marchesi, Caselli, Tomatis, Dhamo, Mazzarini.



GRANAROLO DELL'EMILIA Blitz esterno della Savignanese, che espugna il Bonarelli di Granarolo battendo sul suo terreno il Granamica per 2-1. Primo tempo che si rivela subito vivace, con la Savignanese in attacco: incornata fuori misura di Pacchioni e una pericolosa punizione di Tola, mentre gli emiliani cercano la porta con il tiro di Zattini. Al 16' Malo viene atterrato da Armaroli in area e si guadagna un rigore. Lo stesso Malo si fa però respingere il penalty da Barbieri. Il ritmo non cala e i gialloblù trovano il vantaggio grazie alla prodezza al volo di Nicolini dal limite dell’area (28′). Nemmeno il tempo di esultare e Baldazzi un minuto dopo impatta insaccando una respinta di Fusconi su conclusione di Zattini. Ripresa a ritmi più bassi, nel quale le occasioni da rete latitano, tuttavia Pacchioni all’83’ ha quella giusta e segna la rete decisiva di testa sfruttando il lancio al bacio di Mazzarini.