Marecchiese: auto 'vola' nella rotonda e si schianta contro la recinzione di un'azienda

Cronaca

Pietracuta di San Leo

| 16:12 - 18 Febbraio 2023

L'auto finita contro la recinzione di un'azienda.

Rocambolesco incidente sulla strada Marecchiese a Pietracuta di San Leo. Alle 15.30 circa di oggi (sabato 18 febbraio) una Nissan, guidata da un uomo di mezz'età, è finita contro la recinzione di un'azienda dopo aver sbattuto contro un palo della luce.



Il sinistro è avvenuto nella rotonda "del trenino", nei pressi del centro commerciale naturale di Pietracuta: la Nissan procedeva in direzione Rimini-Novafeltria, quando per evitare una Subaru, entrata nella rotonda dalla via Monte di Pietracuta, è finita contro il palo della luce su un'aiuola. La vettura si è ribaltata per diversi metri, finendo contro la recinzione di una ditta. Il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario della Croce Verde, intervenuta sul posto assieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. È stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena.