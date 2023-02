Successo del pugilato riccionese al Torneo Interregionale di Reggio Emilia: una serata di soddisfazioni

Sport

Riccione

| 11:46 - 18 Febbraio 2023

Gesjan e Ivan Cancellieri.

Che serata di soddisfazione ieri, venerdì 17 febbraio, in occasione del Torneo Interregionale 2023 a Reggio Emilia, per la sezione di pugilato della Polisportiva Riccione! Gli atleti riccionesi hanno dimostrato una determinazione e una resistenza davvero fuori dal comune, come riporta l'allenatore Ivan Cancellieri che allena i ragazzi insieme e Ettore Iobbi.



Una vittoria combattutissima e voluta a tutti i costi dal giovane esordiente Gesjan Kumrida, nuovo atleta della sezione pugilato di Polisportiva, classe 2007, che ha combattuto fino alla fine con una determinazione quasi inaspettata, contro un avversario di tutto rispetto. Gejsan vince il Torneo Esordienti FPI nella categoria junior 60 kg contro Raul Barosi, atleta di casa e molto temuto. Un match al cardiopalma, dove l'avversario attacca da subito Gejsan con costanza e potenza, ricambiato però della stessa moneta, con tanti colpi al viso. Una grandissima prestazione di entrambi gli atleti, ma il riccionese ha dimostrato una tenacia ineguagliabile e inaspettata data la sua giovane età, che ha inorgoglito ancora di più l'allenatore Cancellieri: “si vedeva una grande voglia di vincere nonostante la stanchezza” ha dichiarato.



Ottima prestazione anche per Erica Montalbini, 64 combattimenti alle spalle, un meritatissimo e quasi sofferto bronzo nel 2022 ai campionati regionali. Erica perde di misura ma con grande onore in un fuori torneo contro Annalaura Demuru della Reggiana Boxe, molto più giovane. L'incontro è sempre stato sul filo del rasoio e addirittura, al terzo round, Erica ha fatto barcollare l'avversaria, rinunciando poi a sferrare il colpo finale.

Il momento sempre più commovente è l'abbraccio finale degli avversari, alla moda quasi di un terzo tempo rugbistico, che dimostra rispetto e lealtà di uno sport nobile come la boxe.