A Rimini e Cattolica anteprima del film ‘L’Orafo’: una produzione tutta ‘made in Riccione’

| 10:59 - 18 Febbraio 2023

L'Orafo.

La Almost Famous, Società di Produzione Cinematografica di Riccione, presenta in anteprima al cinema il suo ultimo lungometraggio thriller girato tra le Marche e Riccione e coprodotto con Dea Film. Un piccolo film indipendente che ha già riscosso successo di vendite nel mondo distribuito da Minerva Pictures con il titolo “The Goldsmith” e che ora sbarca nelle sale italiane.



Tre serate evento per il film “L’Orafo”, di Vincenzo Ricchiuto, scritto a quattro mani con Germano Tarricone, sceneggiatore e produttore della Almost Famous. Stefania Casini, star di Suspiria e Giuseppe Pambieri , l’orafo, sono la coppia di anziani che vengono colti di sorpresa da tre malviventi nella loro casa.



Si parte martedì 21 febbraio alle 21 al Cinema Tiberio di Rimini per poi proseguire il 22 stesso orario al Cineflash di Forlimpopoli. Chiude la tre giorni di anteprime, la proiezione del 23 Febbraio al Salone Snaporaz di Cattolica. Saranno presenti il cast e i produttori.

Questa pellicola “home invasion” con un finale horror a sorpresa, ha molti colpi di scena che la rendono una corsa negli abissi nell’animo umano con un ritmo avvincente e con un finale per nulla scontato.



Gli altri protagonisti del film sono: Tania Bambaci, Mike Cimini, Gianluca Vannucci, Andrea Porti, Antonio Cortese e Matteo Silvestri. La Colonna sonora originale è di Alexander Cimini mentre la fotografia è diretta da Francesco Collinelli.