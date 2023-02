A Rimini presentazione del libro ‘L'Altra Storia d'Italia’ con l'autore Lamberto Rimondini

Attualità

| 10:28 - 18 Febbraio 2023

L'autore Lamberto Rimondini presenta il suo libro “L'Altra Storia d'Italia” Volume primo edito da Gruppo Macro presso il Chiostro Chiesa San Giuliano Martire (sala circolo ACLI) Via San Giuliano 16 Rimini, sabato 18 febbraio 2023 alle ore 17,00.



La storia d'Italia è complessa, in quanto il nostro Paese è, geograficamente, al centro del Mediterraneo e, di conseguenza, è geopoliticamente rilevante quale confine naturale tra Africa, Europa dell’est, e quindi Asia, Medio Oriente e nord Europa. Per questa ragione tutta geografica, quindi geopolitica, l’Italia è sempre stata controllata da chi ha avuto, ed ha, mire di dominio sul Mar Mediterraneo.



Con questa visione geostrategica l’élite ha scritto e continua a scrivere la vera storia d’Italia. Dal 1802 (anno di insediamento di re Vittorio Emanuele I di Savoia) al 2022, interi capitoli della nostra storia ufficiale dovrebbero essere riscritti.

In questo primo volume l’autore si dedica a indagare le vicende storiche che vanno dal 1802 al 1947, riportando documenti desegretati e inediti, fonti ignorate dalla narrazione ufficiale e interviste, e analizzando gli eventi da un’altra ottica, dimostrando come un’élite, attraverso i suoi uomini infiltrati nelle istituzioni e supportata dei media (che controlla), abbia deciso la vera storia d’Italia.



Chi ha voluto e finanziato l’unità d’Italia? - Chi sono e da dove prevengono le migliaia di uomini che (con Garibaldi) hanno distrutto il Regno di Napoli? - Perché è stato distrutto il Regno delle Due Sicilie? - Chi ha controllato finanziariamente e politicamente il Regno d’Italia? - Chi ha voluto e finanziato il fascismo? - Da chi è stato voluto l’assassinio dell’Onorevole Giacomo Matteotti? - Chi ha deciso la morte di Mussolini e chi l’ha ucciso? - Chi ha finanziato la Resistenza in Italia? - Chi ha vinto il referendum del 1946? - Perché il trattato di pace di Parigi del 1947 ha allegati segreti?



Lamberto Rimondini

Vive a Bologna. È laureato in Scienze Politiche con una tesi di laurea sui rapporti tra Vaticano e Mosca fra il 1917 e il 1992 (con intervista in esclusiva a Monsignor Claudio Maria Celli, Sottosegretario dello Stato Vaticano, e Yury Karlov, ambasciatore sovietico prima, e CSI poi, presso la Santa Sede). È stato ufficiale del Genio Pontieri, assumendo ruoli di comando e svolgendo missioni in Italia e all’estero fino al dicembre del 1997. Dopo il congedo dall’Esercito ha lavorato nell’industria privata in Italia e all’estero ricoprendo ruoli dirigenziali. Dal 2017 è consulente specializzato nell’internazionalizzazione delle imprese italiane.