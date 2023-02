La Guardia di Finanza a scuola a Rimini: tirocinio per gli Ufficiali dell’Accademia

Attualità

Rimini

| 10:22 - 18 Febbraio 2023

Guardia di Finanza a Rimini.

Anche quest’anno Rimini è stata scelta per lo svolgimento di un breve, ma intenso periodo di tirocinio pratico di servizio per gli Ufficiali dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.



La selezione del capoluogo romagnolo si è basata sia sulle importanti e complesse operazioni svolte nell’ultimo anno, alcune delle quali assurte, per gli eccezionali risultati conseguiti, agli onori delle cronache a livello nazionale ed internazionale, sia per la peculiarità dei servizi che vengono diuturnamente svolti nel variegato territorio della provincia connotato da un importante ambito costiero a livello economico per le attività ricettive presenti e da un entroterra a vocazione turistica di natura slow.



Al Comando Provinciale sono giunti, nei giorni scorsi, un Sottotenente frequentatore del 1° anno di Applicazione, alla sua prima esperienza operativa “sul campo”, ed un Tenente del 3° anno di Applicazione il quale, tra pochi mesi, sarà immesso nella concreta attività di servizio.



I giovani Ufficiali sono stati ricevuti, nei giorni scorsi, dal Comandante Provinciale - Col. t.ST Alessandro Coscarelli – il quale, dopo i rituali saluti di presentazione, ha augurato loro una proficua e formativa esperienza presso i Reparti alla sede.