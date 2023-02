Rimini: pusher minorenne tenta la fuga in bici, poi aggredisce gli agenti

Cronaca

Rimini

| 19:54 - 17 Febbraio 2023

Foto di repertorio.



Ieri sera (giovedì 16 febbraio) la Polizia di Rimini ha arrestato un minorenne di nazionalità macedone, che durante la fuga dalla pattuglia, si è liberato di un involucro con all'interno dell'hashish. La vicenda ha avuto origine intorno alle 20.40 in viale Sante Medici: la Squadra Volante ha notato un gruppo di alcuni ragazzi, intenti a parlare in modo sospetto, tra cui il minore, che però, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga a bordo di una bicicletta, sbarazzandosi dell'hashish. I suoi intenti di far perdere le tracce sono presto naufragati, nonostante l'estremo tentativo di liberarsi con calci e pugni. Il giovane è stato arrestato per l'ipotesi di reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e risulta indagato anche per resistenza a pubblico ufficiale e porto d'armi e oggetti atti ad offendere: nel suo borsello c'erano infatti due lamette da barba, oltre a un bilancino di precisione e a due telefoni cellulari, utilizzati verosimilmente per organizzare le cessioni di droga.