Calcio RSM: Tre Penne, Ceci: 'Trovata l'idenità, ora continuiamo su questa strada"

| 17:13 - 17 Febbraio 2023

Il tecnico del Tre Penne Stefano Ceci.

Con due gol spettacolari il Tre Penne ha portato a casa i tre punti nell’importante scontro contro il Tre Fiori nella 19° giornata di Campionato Sammarinese BKN301, che ha portato la squadra di Città a -3 dalla vetta detenuta da La Fiorita.

“Un risultato importante perché abbiamo vinto il primo scontro diretto del nuovo anno e che ci dà morale per continuare su questa strada – afferma il tecnico del Tre Penne Stefano Ceci -. Dal punto di vista tecnico non è stata una partita bellissima, però sono contento che i miei ragazzi stiano trovando quell’identità di squadra che li può aiutare ad affrontare meglio i momenti importanti della stagione”.

Dopo un fine 2022 costellato da un paio risultati negativi, la formazione di Città sembra aver ritrovato sé stessa. Ceci commenta: “Io credo che il Tre Penne abbia trovato la consapevolezza nei propri mezzi. Negli ultimi anni non siamo mai riusciti a dare continuità al lavoro per una serie di fattori, quest’anno ci stiamo riuscendo e quindi stiamo trovando la nostra identità precisa, sia dal punto di vista morale che tattico”.



Domenica sul campo di Domagnano il Tre Penne troverà il Murata nel derby di Città, una formazione che durante il corso del mercato invernale ha cambiato non solo guida tecnica ma anche numerosi giocatori. “Non dobbiamo sottovalutare l’avversario, con il cambio d’allenatore ha trovato nuovi riferimenti, entusiasmo e risultati, segnando anche numerosi gol durante le partite. Ci aspetterà una partita difficile, non dobbiamo lasciarci ingannare dalla posizione di classifica degli avversari. Dal canto nostro mi aspetto una conferma di quello che stiamo facendo ultimamente”.



Per l’allenatore italiano un commento anche sull’intero campionato, che è entrato nel vivo della stagione: “Stiamo assistendo a un campionato molto aperto, è importante arrivare nel momento delicato della stagione in fiducia con dei punti che ti possono permettere nelle ultime partite di giocarti lo sprint finale e questo, dimostrato anche dalla classifica, ci sarà bagarre tra le prime cinque squadre che al momento occupano le prime posizioni”.