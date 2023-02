Allevamento Fileni, Varotti (Confcommercio): 'Suicidio della vallata deciso dai sindaci. Vanno indagati'

Attualità

Novafeltria

| 17:10 - 17 Febbraio 2023

Amerigo Varotti.



Anche Confcommercio Marche Nord si scaglia contro il nuovo allevamento Fileni in Alta Valmarecchia per voce del direttore generale Amerigo Varotti, originario di Novafeltria. Per Varotti lo stabilimento è "un ecomostro vergognoso", "una follia", "il suicidio assistito della vallata deciso dagli amministratori locali, provinciali e regionali", accusati di aver agito da anni "furtivamente, senza informare i cittadini del Comune e della Vallata che, solo a sbancamenti iniziati si sono accorti ed informati della situazione".



Varotti non usa giri di parole: "Gli amministratori devono rispondere ai cittadini, sono seduti sui loro scranni per fare gli interessi delle loro comunità, non hanno poteri di infallibilità divina e non possono assumere decisioni senza il loro coinvolgimento, soprattutto quando si parla di salute, bellezza, ambiente e futuro". Questa decisione, accusa, "assunta nel silenzio più vergognoso", "pregiudica lo sviluppo del territorio , è grave dal punto di vista ambientale e turistico, è dannosa per la salute dei cittadini e non porta nemmeno occupazione".



La cartolina dell'Alta Valmarecchia diventerà quindi "16 mostri di cemento, subito dietro la Fortezza ed il Borgo di San Leo". "Il passaggio celebrato da Piero della Francesca e Raffaello sarà dominato e deturpato da questi mostri dell'economia del passato", aggiunge Varotti, che incalza: "Ma dove erano i Sindaci dell’Unione dei Comuni? Dove era la Provincia?". E mentre il sindaco di Maiolo "ha approvato le varianti e dato il via a questo scandalo edilizio", Varotti chiosa chiedendo di fermare l'ecomostro, ma anche di indagare i sindaci.