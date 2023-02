Quanto sono tassate oggi le vincite al Gratta e Vinci?

Attualità

Nazionale

| 16:41 - 17 Febbraio 2023

Foto di repertorio.

Il Gratta e Vinci continua ad essere uno dei giochi più popolari nel nostro Paese e gli Italiani che continuano a tentare la fortuna in questo modo sono davvero moltissimi. C’è chi continua ad acquistare i biglietti cartacei da grattare direttamente in ricevitoria e chi invece preferisce giocare online, visto che da qualche anno ormai viene offerta anche tale possibilità. In tutti i casi, c’è una cosa importante che è bene sapere prima di tentare la sorte con i Gratta e Vinci: il premio in palio non corrisponde sempre all’effettiva vincita che è possibile incassare. Sopra un determinato importo infatti sono previste delle trattenute fiscali che è bene conoscere.

Vediamo dunque insieme a quanto ammonta la tassazione sulle vincite Gratta e Vinci e in che modo riscuotere il proprio premio.



Gratta e Vinci: la tassazione sulle vincite prevista oggi



Negli ultimi anni la tassazione applicata sulle vincite al Gratta e Vinci è stata modificata più volte: la normativa ha subito diversi ritocchi ed è per questo che vale la pena fare chiarezza in merito. Non tutti sono infatti aggiornati in merito alla tassazione vigente.

Dal 2012 al 2017 era previsto che, in caso di vincite al di sopra della soglia limite di 500€, sulla parte eccedente fosse applicata una tassazione pari al 6%. Questa è stata aumentata dal 1° ottobre del 2017, passando al 12% ma le cose sono cambiate nuovamente negli ultimi anni. Ad oggi, bisogna fare riferimento alla legge n°160 del 27 dicembre 2019, la quale ha stabilito che a partire dal 1° marzo 2020 sulla parte eccedente l’importo di 500€ in caso di vincita al Gratta e Vinci e in generale alle lotterie nazionali fosse applicata una tassazione del 20%.



Come riscuotere una vincita al Gratta e Vinci



Per quanto riguarda la riscossione di un’eventuale vincita al Gratta e Vinci, sono previste differenti modalità che variano a seconda dell’importo del premio. Vediamo nel dettaglio come funziona.

Come riscuotere una vincita fino a 500€

Per riscuotere una vincita fino a 500€ è sufficiente recarsi nella ricevitoria di zona, a patto che questa sia autorizzata. Bisogna naturalmente esibire il proprio biglietto vincente ed è possibile ottenere il premio in contanti, senza dover compilare specifici moduli.

Come riscuotere una vincita fino a 10.000€

Per riscuotere un premio dall’importo compreso tra i 500€ ed i 10.000€ è sempre possibile rivolgersi ad una ricevitoria della propria zona, previa però la registrazione del biglietto vincente e la scelta della modalità di pagamento che si preferisce. In alternativa, ci si può rivolgere anche ad una qualsiasi filiale Intesa Sanpaolo.

Come riscuotere una vincita superiore ai 10.000€

Se la vincita supera i 10.000€ è necessario rivolgersi all’Ufficio Premi IGT Lottery S.p.A. in viale del Campo Boario 56/D a Roma o prenotare l’incasso del premio presso una qualsiasi filiale Intesa Sanpaolo.

Al momento della riscossione della vincita, se questa dovesse superare i 500€, sarà applicata la trattenuta prevista dalla legge che come abbiamo visto è attualmente pari al 20%.