Novafeltria, una piazza di colori e il passato alle spalle: tornano i carri e il Carnevale

Novafeltria

| 15:27 - 17 Febbraio 2023

Foto dalle precedenti edizioni del Carnevale di Novafeltria.

Conto alla rovescia per l'attesissimo ritorno del Carnevale di Novafeltria nel pomeriggio di domenica 26 febbraio. Finalmente, dopo una sosta forzata durata ben quattro anni, le vie del centro storico tornano a riempirsi di coriandoli, colori e divertimenti per grandi e piccini. Un appuntamento imperdibile che da sempre fa parte della tradizione di Novafeltria, abbracciando intere generazioni e arrivato quest'anno alla sua 62esima edizione. A partire dalle 14:30 Piazza Vittorio Emanuele si riempirà di gruppi mascherati, spettacoli danzanti, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco e tanto altro. Momento clou del pomeriggio in festa non può che essere la mitica sfilata dei carri allegorici, organizzata per l'occasione in stretta sinergia con il carnevale di Santarcangelo, presente quest'anno con la partecipazione di tre carri mascherati. Piazza Roma e Corso Mazzini saranno teatro di una "sfida all'ultimo scherzo" con gli altri tre carri locali che Pro Loco e scuole primarie di Novafeltria e Talamello hanno preparato per l'evento. Le maschere sono pronte al grande lancio di dolci e gadget a tutti i presenti. "La voglia di lasciarsi il passato alle spalle e di tornare tutti insieme a festeggiare è tantissima - racconta il consigliere comunale Lorenzo Cantori - la bella risposta e il sentitissimo coinvolgimento da parte di genitori e bimbi ne sono la dimostrazione. La Pro Loco ha fatto un lavoro eccellente per il primo dei tanti appuntamenti che caratterizzeranno il ricco palinsesto 2023".



La giornata sarà inoltre accompagnata dai canti dei pasqualotti e saranno attivi stand gastronomici oltre alle golosissime bancarelle di dolci, caramelle, pop corn e zucchero filato. Truccabimbi, gonfiabili e pony games vanno a completare le tante altre attrazioni che il pomeriggio offrirà ai più piccoli. Il Carnevale 2023 è organizzato dall'Associazione Pro Loco con il patrocinio del comune di Novafeltria. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 5 marzo.



n.g.