Calcio Promozione, Gabicce Gradara nella tana della capolista Montecchio. Bartolini c'è

14:59 - 17 Febbraio 2023



Il Gabicce Gradara è atteso domenica da una partita molto difficile per più motivi. E' di scena sul campo della capolista K Sport Montecchio, leader con +10 sulla seconda e lanciata verso l'Eccellenza; nella squadra di mister Lilli militano alcuni ex giocatori come Bastianoni e Celato oltre a Vegliò e Passeri che con Cinotti si sono aggiunti alla rosa nella scorsa estate: tutti avranno certamente voglia di mettersi in particolare luce. Infine, ci sono problemi di organico con cui ormai mister Vergoni deve convivere da qualche tempo e che costringono il tecnico a scelte obbligate: gli attaccanti Pierri e Donati sono squalificati, Giunchetti e Franca sono infortunati, Morini è alle prese con una forma influenzale al massimo potrà andare in panchina e Tombari è acciaccato. Nelle ultime ore si è aggiunto alla rosa il bomber Bartolini.





“E' una partita molto complicata di per sé e non c'è bisogno che ne spieghi i motivi: il Montecchio sta disputando un campionato super, è lanciato verso la promozione: ha un vantaggio consistente e soprattutto non vedo squadre in grado di poterlo impensierire. Viene da cinque vittorie di fila e dunque è in forma – sottolinea mister Vergoni – e non credo che sia sazio anche se in cuor mio spero seppure inconsciamente possa accusare una lieve flessione. La mia squadra è in condizioni rimaneggiate per cui dovremo dare qualcosa in più sotto il profilo caratteriale, giocare una partita con tanto orgoglio e determinazione. Siamo chiamati a sfoderare una prestazione difensiva di ottimo livello di fronte ad un attacco che ha segnato 45 gol, cioè più di due di media”.





Si è aggiunto alla rosa l'esperto attaccante Enrico Bartolini. Che cosa porta questo giocatore al Gabicce Gradara?



“Enrico ci dà tanto sotto il profilo tecnico per le sue qualità realizzative come si evince dalla sua storia sportiva, umane in quanto è un esempio di professionalità per i giovani come si è visto in questi primi allenamenti, infine per esperienza. E' un'alternativa preziosa nel reparto di attacco dove ci sono Donati e l'under Capi e mi potrà dare l'opportunità di schierare due attaccanti e scendere in campo diversamente dal punto di vista tattico da come stiamo facendo in questo momento. Sarà sicuramente della partita, vedremo insieme se da subito o a gara in corso visto che Enrico l'ultima partita l'ha giocata prima della sosta di Natale”.