Stop Superbonus, Pari (Lega): 'L'emergenza provocata dal governo Conte Bis'

Attualità

Rimini

| 14:24 - 17 Febbraio 2023

Il consigliere Andrea Pari GALLINI.



“Questa decisione del governo non può in alcun modo essere accolta come la foglia di fico che impedisca a tutti noi di prenderci la responsabilità di una situazione che mette in seria difficoltà numerose imprese del territorio": così il consigliere comunale della Lega Rimini Andrea Pari commenta lo stop definitivo ai bonus edilizi disposto dal Governo.



“Con il decreto n. 11 del 16 febbraio 2023 il Governo è intervenuto esplicitando la propria linea politica che va nella direzione opposta rispetto a quella fino a ieri intrapresa da un discreto numero di enti locali e di cui avevo suggerito la verifica di fattibilità all’amministrazione. In sintesi, allo stop alla cessione dei crediti per chi ancora debba presentare le CILA, con il decreto citato è stato anche negato agli enti locali l’acquisto dei crediti”, spiega Pari



“L’attesa delle successive misure che il governo potrà assumere non sia passiva da parte dell’amministrazione, come non lo deve essere da parte di nessuno di coloro che abbiano una qualsivoglia responsabilità politica; sia invece segnata da una comune ricerca di soluzioni. Mi corre l’obbligo di ricordare come questa emergenza dettata dal superbonus che l’attuale maggioranza si trova a dover affrontare in maniera che potremo giudicare più o meno brillante, sia comunque frutto di una genesi sbagliata in seno al governo Conte bis con maggioranza di centrosinistra e mai sanata dai governi successivi” , Conclude Pari.