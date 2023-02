Cattolica, lavori all'acquedotto: qualche lieve disagio possibile per i cittadini

Attualità

Cattolica

| 12:40 - 17 Febbraio 2023





Lunedì prossimo (20 febbraio), a partire dalle ore 8:30 e per circa 8 ore, Hera eseguirà a Cattolica un importante intervento sulla rete idrica che interesserà un tratto delle vie Verdi e Don Minzoni, le vie Massarenti, Cervesi, Murri, Calatafimi, un tratto delle vie Andrea Costa e del Porto, Piazza della Conserveria e le vie Goldoni e Machiavelli.



Durante l’intervento, finalizzato al rinnovo e al miglioramento delle reti idriche locali, potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore). Resta comunque garantita la potabilità dell’acqua erogata.



In caso di imprevisti o maltempo i lavori saranno rinviati al primo giorno lavorativo successivo.



L’azienda ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.