Stop bonus edilizi, sindaco di Rimini: 'rischio affossamento di un intero settore'

Attualità

Rimini

12:29 - 17 Febbraio 2023

Immagine di repertorio.

Sconto in fattura e cessione del credito bloccati dal Governo, interviene il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. In una nota il primo cittadino di Rimini evidenzia che si starebbe profilando "la tempesta perfetta". "Il 'blitz' del governo" dice il sindaco "che dall'oggi al domani ha posto il blocco all'opzione dello sconto in fattura e alla cessione dei crediti per i bonus edilizi rischia seriamente di creare un cortocircuito che andrebbe ad affossare un intero settore e mettere in grave difficoltà migliaia di famiglie italiane, con l'effetto - per così dire 'collaterale' - di frenare il percorso di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio"

Pur riconoscendo che si tratti di un meccanismo che necessitasse una revisione "della procedura di erogazione dei bonus" il sindaco evidenzia come la decisione del Governo sia stata estrema "passare da tutto a nulla senza alcun tipo di paracadute o di sostegno per i privati e soprattutto senza introdurre soluzioni alternative di accompagnamento a questa nuova fase, appare come una mossa azzardata che si gioca sulla pelle di imprese e cittadini".

"Secondo Ance (dati riportati dal sole 24 ore di oggi) nei cassetti sono bloccati 15 miliardi di euro, con 25mila imprese a rischio fallimento in tutta Italia e con 130 mila potenziali disoccupati. La fotografia del territorio riminese l'ha fornita pochi giorni fa Cna, che ha lamenta crediti incagliati per 1 milione 800 mila euro e il blocco di 20 cantieri in attesa della liquidità per ripartire. Si parla di un comparto che sulla provincia vede attive 5 mila imprese, che danno lavoro a migliaia di dipendenti e che avevano ritrovato un po' di ossigeno grazie sia agli incentivi nazionali sia alle novità introdotte dall'amministrazione attraverso gli strumenti urbanistici.

Ora, con questa stretta improvvisa, le stesse imprese rischiano il collasso, lasciando anche centinaia di famiglie nel caos, con lavori avviati e abbandonati. E la stessa sorte potrebbe capitare anche ai cantieri pubblici, a partire dagli importanti progetti di sviluppo e riqualificazione finanziati dal Pnrr, che potrebbero rimanere fermi al palo, con le molteplici ovvie ripercussioni.

Siamo ad un crocevia che ritengo debba essere oggetto di confronto con tutte le parti politiche ed economiche nella sede istituzionale più alta, quella del consiglio comunale" conclude il Sindaco.