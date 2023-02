Calcio RSM, il Murata alla sfida contro il forte Tre Penne. Rosti: 'Non faremo barricate'

Sport

| 11:51 - 17 Febbraio 2023

Thomas Rosti.

Thomas Rosti è stato l'ultimo acquisto del Murata della campagna acquisti di gennaio. Esterno sammarinese classe 2001, dopo il ciclo nell'Under 21 è nel giro della nazionale. Cresciuto nell'Academy San Marino, due anni all'Accademia Rimini, poi Santarcangelo e Berretti del Rimini di Giordano Cinquetti, in prima squadra ha vissuto esperienze in Eccellenza al Del Duca e al Victor San Marino. Nelle due ultime partite contro San Giovanni e Juvenes, le prime con la nuova maglia del Murata, ha bene impressionato.





Rosti, come è stato il primo impatto con la nuova realtà?



“Molto buono, sia con i nuovi compagni alcuni dei quali già conoscevo, sia con il mister Angelini. Siamo all'ultimo posto, ma i valori della rosa sono superiori a questa classifica e sono certo che riusciremo a scalare posizioni, in tutti noi c'è la convinzione di poter arrivare ai playoff”.



Intanto domenica vi aspetta una big come il Tre Penne, sempre vittorioso nel 2023, e il pronostico è segnato: secondo attacco (32 gol) contro peggiore difesa (41). Come pensate di ribaltarlo?



“Non partiamo battuti, ci stiamo allenando per disputare una partita di spessore. Non faremo barricate perché se pensi a difenderti e basta sei già sconfitto, invece visto che realizziamo almeno due reti a partita (26 reti in totale) dovremo essere propositivi e cercare di fare un gol più degli avversari alzando nello stesso tempo l'asticella dell'attenzione in fase difensiva. Le ultime prestazioni ci hanno dato consapevolezza dei nostri mezzi, la squadra è molto determinata e non ha nulla da perdere”.





Le caratteristiche di Rosti?



“Sono un esterno, posso giocare su entrambe le fasce: basso nella difesa a quattro, alto nel 3-5-2. Sono alto 1,70, per cui cerco di farmi valere sotto l'aspetto agonistico e della determinazione. Sono un marcatore tignoso ma partecipo anche alla manovra offensiva”.





Il suo obbiettivo a livello personale?



“Per prima cosa mettermi in evidenza con il Murata e guadagnarmi la convocazione in Nazionale per le due partite di qualificazione agli Europei di marzo; se non arriveranno spero di esserci nelle prossime due a giugno. Intanto ho già partecipato ad uno stage, sono nel giro. Ora sta a me farmi valere. Il futuro? Vedrò se proseguire nel campionato sammarinese in cui ho scoperto buoni valori tecnici o tornare in Italia”.



Nel Murata assente lo squalificato Vitaioli