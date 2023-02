Superbonus, cosa aspettarsi dai controlli: incontro con esperti a Rimini

Attualità

Rimini

| 10:45 - 17 Febbraio 2023

Immagine di repertorio.

Ripartono i corsi di formazione professionale promossi dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini. Il primo appuntamento del 2023, dal titolo "Superbonus: cosa attendersi dai controlli?", è in programma martedì 21 febbraio, dalle 9:00 alle 13:00. Al Centro Congressi Sgr interverranno due esperti de "Il Sole 24 Ore": il dottore commercialista Giorgio Gavelli e la consulente fiscale e del lavoro Laura Ambrosi.



Nel corso dell'incontro verranno approfondite le norme sui controlli e verranno toccati quegli aspetti in cui potrebbe esserci spazio per delle contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate in sede di verifica.



Verranno inoltre analizzate le modalità di accertamento e recupero, gli spunti difensivi e gli aspetti penali.



Il corso, organizzato con il sostegno di Passepartout e Generali, sarà valido per l'attribuzione dei crediti per la Formazione Professionale Continua.