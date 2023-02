La Cucina di Purograno: i sapori di una volta della gastronomia romagnola a Miramare

Eventi

17 Febbraio 2023

Tradizione romagnola, gustosi piatti e tante novità per la Cucina di Purograno di Rimini. "Dopo un po' di attesa ci siamo!" dice il titolare Cristian Vannucci "non vediamo l'ora di ospitare gli amici-clienti e far gustare i piatti dei nostri chef". Il pastificio Purograno a Miramare di Rimini ha avuto sempre come obiettivo il ritorno ai sapori e agli ingredienti della tradizione. Utlizzando prodotti genuini e del territorio, con l'intento di far gustare i sapori di una volta.

La ricerca e la "sperimentazione" di gusti antichi si sposa ora con tante novità della gastronomia romagnola. "Oltre alla nostra amata pasta fresca fatta a mano" racconta ancora Cristian "proponiamo piade e cassoni, pinze romane, formaggi, salumi, secondi piatti di carne e di pesce, contorni e tanto altro". La Cucina di Purograno aspetta tutti all'inaugurazione domenica 19 febbraio dalle 11 alle 15 a Miramare di Rimini in via Guglielmo Marconi 56.