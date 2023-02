Riccione, approvato all'unanimità l'ampliamento del Conad Boschetto

Attualità

Riccione

| 09:45 - 17 Febbraio 2023

Il progetto con parcheggi e nuovo parco.

Con il voto favorevole dell'intero consiglio comunale di Riccione, (21 voti positivi su 21 consiglieri presenti), durante la seduta di ieri sera è stata ratificata la variante urbanistica del progetto di ampliamento del Conad Boschetto di San Lorenzo. In forza dell'approvazione da parte dell'unanimità dei consiglieri, la proprietà potrà ampliare la struttura con l'obiettivo di consolidare la rete di vendita, rivedendo l'uso di alcune superfici, e si impegna a realizzare nuove aree adibite a parcheggio fuori dal centro commerciale, che passeranno dagli attuali 106 a più di 200, oltre a un nuovo parco pubblico tra i viali Brunico e Asiago.



La superficie di vendita totale potrà essere estesa fino alla misura di 1.499 metri quadrati, consentendo al Boschetto di rimanere nei limiti di dimensione previsti per le "medio piccole strutture di vendita". La proprietà potrà incrementare la dimensione delle aree destinate a magazzino, attraverso il cambio di destinazione d'uso del locale nel piano interrato, da parcheggio a deposito, e potrà allargare la superficie destinata a uffici al primo piano del fabbricato, anche in questo caso con cambio di destinazione d'uso da vano tecnico a ufficio.



I cambiamenti per il quartiere



Per San Lorenzo si annuncia una riqualificazione generale che coinvolgerà anche le zone limitrofe al centro commerciale. Spiega l'assessore all'Urbanistica Christian Andruccioli: "Grazie al voto positivo del consiglio comunale, San Lorenzo beneficerà di oltre cento parcheggi in più, di un piccolo parco attraversato da una pista ciclabile e sarà notevolmente alleggerito il traffico dei mezzi pesanti su viale Brunico. La giunta a breve approverà una delibera con le indicazioni puntuali delle opere che si intendono realizzare con i fondi del contributo straordinario di 151.895 euro a carico del privato proprietario del Conad Boschetto".