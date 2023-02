Vela: a Rimini il recupero della regata zonale ILCA rinviata per maltempo

Sport

Rimini

17 Febbraio 2023

Un'altra giornata di sport dedicata ai giovani appassionati di vela dell'Emilia-Romagna.

E' quella in programma nella giornata di domenica 19 febbraio nelle acque riminesi, che ospiteranno il recupero della selezione zonale FIV-ILCA Italia per quanto riguarda le classi ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 7. La manifestazione è organizzata dallo Yacht Club Rimini con la collaborazione del Marina di Rimini.





Si tratta di un recupero delle prove che si sarebbero dovute svolgere a Ravenna nei due precedenti weekend: il primo weekend la competizione è stata rinviata a causa delle condizioni del vento e delle onde, mentre nel secondo weekend le condizioni meteo hanno permesso lo svolgimento di una sola prova. A Rimini sono previste tre prove che richiameranno equipaggi provenienti da tutta la Regione, valide per l'accesso alle fasi nazionali. Anche lo Yacht Club Rimini sarà presente con i suoi equipaggi composti da giovani veliste e giovani velisti.