Superenalotto, vincita record da 371 milioni: una quota anche a Cattolica

Attualità

Cattolica

| 07:20 - 17 Febbraio 2023

Le 90 quote da 5 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai giocatori.

Trecentosettantuno milioni di euro. Dal 22 maggio del 2021 il Superenalotto raggiunge l’ennesimo record della sua storia assegnando il montepremi più alto di sempre e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali. L’estrazione del giovedì, infatti, ha regalato oltre 371 milioni di euro a 90 fortunati giocatori che hanno scommesso 5 euro ciascuno su un sistema attraverso la bacheca Sisal. Secondo quanto riporta l’Agimeg una delle quote è stata centrata al Tabacchi N16 di via del Po 31 a Cattolica. Ad ogni giocatore andranno oltre 4 milioni di euro, per la precisione 4.123.704,71 euro. Quattro in tutto le vincite in Emilia-Romagna.