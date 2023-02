Basket A2, Gesteco Cividale-Rivierabanca spostata al 10 marzo alle ore 20

Sport

Rimini

| 22:00 - 16 Febbraio 2023

Foto De Luigi.





Rinascita Basket Rimini comunica ufficialmente che il match contro Gesteco United Eagles Cividale, in trasferta, subirà una variazione nel calendario. La partita inizialmente in programma per sabato 25 febbraio sarà spostata a venerdì 10 marzo, con palla a due alle 20. Resta invariata la sede di gioco: palasport di Cividale del Friuli, in via Perusini. Il match è valevole per il 23° turno del campionato di serie A2, girone rosso. Lo spostamento è dettato dalla convocazione nelle fila della Nazionale argentina del giocatore Lucio Redivo.