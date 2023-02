Calcio RSM, riparte la lotta per il vertice. Gran bagarre in coda

Sport

Rimini

| 21:50 - 16 Febbraio 2023

Scatterà sabato la ventesima giornata di un campionato avvincente su tutti i fronti. Dopo lo scorso turno pieno di scontri diretti e grandi partite che non hanno deluso le attese, la nuova giornata di Campionato Sammarinese BKN301 riparte con quattro partite al sabato in cui scenderanno in campo sia La Fiorita che Cosmos. I gialloblu di Montegiardino sono reduci dal pareggio nello scontro d’alta classifica proprio con i gialloverdi di Serravalle che ha permesso alla squadra di Manfredini di rimanere al comando seppur con una sola lunghezza di vantaggio. La Fiorita dunque in campo a Fiorentino (ore 15:00) contro un Domagnano in crisi che ha recentemente esonerato il tecnico Simone Amadori ed ha nominato Nicola Ranocchini quale nuovo allenatore. I giallorossi infatti sono fanalino di coda del raggruppamento assieme al Murata e la vittoria manca loro da oltre un mese (4-1 al Faetano in data 8 gennaio).



In contemporanea con la Fiorita in campo anche il Cosmos che alle 15:00 a Fiorentino se la vedrà con il Pennarossa. I gialloverdi di Nicola Berardi riabbracceranno il capocannoniere Matteo Prandelli, squalificato nell’ultimo turno, ma il Pennarossa ha dalla sua un Mattia Stefanelli in gran forma (attualmente al secondo posto nella classifica dei bomber con 11 gol, uno in meno del collega del Cosmos). I biancorossi, a riposo nell’ultimo turno, non vengono da un buon momento e non vincono da più di un mese.

Oltre alle squadre che lottano per la vetta, è gran bagarre anche nella parte medio-bassa della classifica. Un campionato come detto avvincente con ben nove squadre – dal settimo al quindicesimo posto – raggruppate in soli cinque punti. La Folgore, la “prima” di questo blocco, se la vedrà con il San Giovanni nell’anticipo delle 15:00 ad Acquaviva. I giallorossoneri di Lepri, archiviata la Coppa Titano della scorsa settimana con l’eliminazione in semifinale, vengono da quattro punti nelle ultime due ed avranno i favori del pronostico contro i rossoneri di Tognacci – dietro tre lunghezze e con un successo che non arriva dal lontano 12 novembre 2022 (2-1 alla Juvenes-Dogana). A chiudere il programma del sabato c’è anche Faetano-Fiorentino (si torna a giocare a Montecchio, ore 15:00). I rossoblu di Malandri sono tra le squadre più in forma della parte bassa con ben sette risultati utili consecutivi mentre i gialloblu – con una sola lunghezza di vantaggio sul Fiorentino – non hanno ancora centrato una vittoria in questo 2023 (cinque sconfitte ed un pari, arrivato nell’ultimo turno).

Tra i posticipi domenicali – con tutti in campo alle ore 15:00 – spicca senza dubbio lo scontro Libertas-Tre Fiori, due delle squadre più titolate del calcio sammarinese. I gialloblu, attualmente al quarto posto a quota 37, sono stati sconfitti nell’ultimo turno nel big match con il Tre Penne, interrompendo un percorso utile che durava dal lontano 8 ottobre 2022 in cui la squadra di Selva fu sconfitta proprio dalla Libertas. I granata dal canto loro sono al sesto posto in una sorta di limbo, con abbastanza punti di vantaggio sulla Folgore (+9) ma con sei lunghezze di distanza dalla Virtus nelle parti alte della classifica. La squadra di Sperindio però viene dall’ottimo pari – seppur in zona Cesarini – proprio contro i neroverdi dell’ultimo turno centrando così l’ottavo risultato utile consecutivo. Domenica in campo anche la citata Virtus che a Fiorentino se la vedrà con la Juvenes-Dogana. La squadra di Bizzotto viene da tre pari consecutivi che le hanno fatto perdere un po’ di terreno dal quartetto di squadre in cima. In mezzo però c’è anche una finale di Coppa Titano conquistata la scorsa settimana nonostante la sconfitta con la Folgore. Avversario della Virtus è quella Juvenes-Dogana indecifrabile e reduce da risultati altalenanti, ma ancora in zona playoff nonostante la classifica cortissima.

A chiudere il programma domenicale una sfida interessante tra due delle squadre più in forma del momento. Nonostante posizioni di classifica differenti, Tre Penne-Murata – in programma a Domagnano - è una gara da seguire: i bianconeri sono sì all’ultimo posto (appaiati con il Domagnano a quota 14 punti) ma hanno centrato due vittorie e un pari nelle ultime tre; percorso invece netto per il Tre Penne che in questo 2023 ha saputo solo centrare vittorie, comprese quelle con la Libertas che le hanno permesso di staccare il pass per la finale di Coppa Titano. I biancazzurri attualmente sono terzi, con tre punti di distanza dalla Fiorita capolista – e con una gara in meno.