Calcio, volley, motori, tennis: in Emilia Romagna un 2023 ricco di eventi per i fan di tutti gli sport

Turismo

Emilia Romagna

| 16:45 - 16 Febbraio 2023

Archivio.

La Regione Emilia-Romagna è pronta a ospitare un'abbondante stagione sportiva nel 2023, con oltre un centinaio di appuntamenti in programma e altri in fase di definizione. Il cartellone, presentato dal presidente Stefano Bonaccini, è ricco di discipline diverse, dalla pallacanestro al calcio, dal ciclismo all'atletica, dalla pallavolo al tennis, dal rugby al baseball, dal motociclismo all'automobilismo, passando per alcune new entry come lo scacchipugilato (in inglese "chess boxing") con i Campionati mondiali che avranno luogo a Riccione dal 28 ottobre al 2 novembre. Ma non solo, a settembre gli appassionati potranno seguire gli Europei di canottaggio Dragon Boats a Ravenna, durante i quali, secondo Ravennaedintorni.it, sono attese circa 15.000 presenze, oltre agli Europei di volo a vela acrobatico previsti a Pavullo nel Frignano (MO). Insomma, quest'anno ce ne sarà per tutti i gusti.



L'avventura sportiva della Regione è già cominciata con successo, con la Final Four di Coppa Italia femminile di pallavolo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) e la Final Eight di Coppa Italia maschile e femminile di pallamano a Rimini, entrambe tenutesi tra gennaio e febbraio, mentre a Bologna è stato possibile ammirare lo spettacolo del pattinaggio artistico su ghiaccio di Bol On Ice. E a brillare durante il prosieguo dell'anno sarà sempre la Sport Valley emiliano-romagnola, a partire dalla corsa del Gran Premio dell’Emilia-Romagna e del Made in Italy di F1, che si terrà il 21 maggio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.



Anche il calcio avrà un ruolo centrale nel 2023. Il Bologna, sotto la guida del tecnico Thiago Motta, ha già mostrato performance eccezionali nella prima parte del campionato di Serie A, e si avvia verso un finale di stagione molto promettente, con ottime prospettive di finire nella parte sinistra della classifica. Il Dall'Ara sarà il palcoscenico per alcuni incontri clou, tra cui quelli contro la Lazio (11 marzo), il Milan (16 aprile), la Juventus (30 aprile) e la capolista Napoli all'ultima sfida casalinga nonché penultima giornata di Serie A (28 maggio). Ovviamente all'afflusso contribuiranno sia le migliaia di tifosi felsinei, sempre pronti a sostenere Arnautovic e compagni, sia i supporter delle big di tutta Italia.



Quest'estate e più precisamente a giugno dal 2 al 4, il Mondiale Superbike Emilia-Romagna Round arriverò al Circuito di Misano Adriatico intitolato alla memoria di Marco Simoncellli, come ci veniva anticipato da Misanocircuit.com. Infine, potremo assistere al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di Moto GP, a settembre dall'8 al 10. La kermesse animerà ancora una volta il Simoncelli. Spazio poi anche per il tennis: la Coppa Davis di tennis farà il suo ritorno a Bologna dall’11 al 17 settembre con uno dei quattro gironi della fase finale.



Il Giro d’Italia maschile, invece, toccherà le seguenti tappe: a Savignano sul Rubicone (FC) - Cesena e Scandiano (RE) – Viareggio (LU) rispettivamente il 14 e 16 maggio. La competizione attirerà gli appassionati di ciclismo nella regione. Sul finire dell'estate, il 29 agosto per la precizione, l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno ospiterà la cerimonia di apertura e la partita inaugurale degli Europei maschili di pallavolo, con la Nazionale italiana campione del mondo tra le protagoniste. A chiudere la stagione, il 16 settembre a Cervia, ci sarà anche il sempre attesissimo triathlon di Ironman Emilia-Romagna. Prepariamoci allora a un'annata ricca di emozioni e adrenalina, in cui atleti e spettatori, insieme, celebreranno la bellezza dello sport.