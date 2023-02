Gli esordi all'Altromondo e l'amicizia con Ivan Graziani: addio ad Alberto Radius

Cronaca

| 16:09 - 16 Febbraio 2023

Il mondo della musica piange la scomparsa a 80 anni di Alberto Radius, fondatore della storica band Formula 3, chitarrista, cantautore e produttore. Il decesso è avvenuto a seguito di una lunga malattia, come comunicato in un messaggio diffuso dalla famiglia.



Radius, nato a Roma nel 1942, fondò la Formula 3 con Tony Cicco e Gabriele Lorenzi. Nel biennio 1970-1971 fu in tour con la band e Lucio Battisti nei locali di tutta Italia, compreso l'Altromondo di Rimini. In un'intervista recente Radius ricordò proprio lo straordinario successo di quei concerti riminesi: "All'Altromondo si presentavano più di mille persone, una sopra all'altra", numeri altissimi per l'epoca.



Il cantautore, chitarrista e produttore aveva anche uno stretto legame con Ivan Graziani. "Era un amico sincero, uno dei pochi di Ivan in ambito musicale - Anna Bischi Graziani ricorda le visite di Radius nella loro casa di Novafeltria - una persona perbene, un uomo umile che non si dava aria, senza smanie di grandezza".