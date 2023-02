Sic58, il Team Corse presenta le moto 2023 al Misano World Circuit

Sport

Misano Adriatico

| 15:53 - 16 Febbraio 2023

Foto di F. Petrangeli.

Fiducia e nuove sfide da vincere: s’è avviata oggi, 16 febbraio, dopo un 2022 molto positivo, la stagione 2023 di Misano World Circuit e SIC58 Squadra Corse.



Il binomio sportivo diventa sempre più solido e oltre alla memoria del ‘Sic’, trasmessa dai tanti segni sparsi nel circuito e dalla quercia messa a dimora sulla collina del prato, si intensifica la collaborazione che vedrà anche quest’anno il logo MWC sulle carene di SIC58 Squadra Corse, il team guidato da Paolo Simoncelli, che insieme a Luca Colaiacovo, presidente della Santa Monica SpA del Gruppo Financo, ha accolto gli ospiti.



Presente la grande famiglia del Team SIC58 Squadra Corse, tutta intorno a Paolo Simoncelli. Passerella per gli sponsor, tutti i tecnici e i meccanici e infine si sono alzati i veli sulle Moto che in Moto3 saranno portate in pista da Riccardo Rossi e Kaito Toba e in MotoE da Kevin Zannoni e Kevin Manfredi.



Il Palinsesto degli eventi 2023 di Mwc:



Il managing director Andrea Albani ha illustrato un calendario sportivo 2023 di eccezionale livello, con la conferma dei grandi eventi internazionali, ai quali si aggiungono appuntamenti non motoristici che danno la nuova dimensione di MWC all’insegna della multifunzionalità. Ne sono esempi la recente Misano Marathon, gli imminenti Open Games, ma soprattutto Italian Bike Festival, che tornerà a MWC dopo lo straordinario successo dello scorso anno.



Intanto è ufficiale la denominazione dell’appuntamento in programma il 20 e 21 maggio 2023: Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck. La caccia al titolo continentale partirà ancora una volta da Misano World Circuit, unica tappa italiana delle nove previste dalla serie europea. Lo scorso anno furono 35.000 le presenze nell’arco dei due giorni. Alla gara in pista, si aggiungeranno gli elementi che ne consolidano il successo: il raduno dei camion decorati e l’area commerciale, luogo di incontro tra la community dei camionisti e le aziende della filiera dell’autotrasporto, nonché occasione per presentare i nuovi modelli da parte dei costruttori.



“L’impianto ha ormai un suo profilo di polifunzionalità – ha detto il managing director Andrea Albani – e ad una dimensione storica legata ai grandi eventi del motorsport internazionale si aggiungono altri appuntamenti che potenziano il ruolo di volano economico del territorio. Salutiamo calorosamente i nuovi brand che arricchiscono l’offerta e allo stesso tempo condividono un paradigma di sviluppo saldato alla sostenibilità ambientale”.



Intanto procede con successo la campagna di prevendita del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sul Mcw. Dopo la prima fase, conclusasi ieri, la sensazione è di un forte interesse in risposta al contenimento dei prezzi, dopo che ai prati la cifra era bloccata dal 2007. L’opportunità di accedervi con 55 euro la domenica e con 30 euro al sabato (con la presenza della gara sprint della MotoGP, novità 2023), oltre al crescente interesse per l’equilibrio che regnerà dopo l’esaltante vittoria di Bagnaia e della Ducati, hanno suscitato l’atteso interesse. Le prossime scadenze per accedere ad acquisti scontati sono al 26 aprile e 5 luglio.