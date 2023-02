Basket Promozone, Simoner Porcarelli nello staff del Bellaria

Sport

Bellaria Igea Marina

| 15:38 - 16 Febbraio 2023

Simone Porcarelli.

Il coach Simone Porcarelli entra nello staff tecnico bellariese. “L’arrivo di Simone Porcarelli rientra nella pianificazione del Bellaria Basket – dice il numero uno biancazzurro Paolo Borghesi -, quella di far crescere la società e strutturarla sempre di più per essere attrattiva e formativa per i ragazzi. Il compito di Simone sarà quello di essere il referente per il settore giovanile, poi per eventuali altri incarichi si deciderà a fine stagione. Simone seguirà anche in prima persona il nostro Summer Camp. L’obiettivo del Bellaria Basket è, sempre di più, essere un settore giovanile che forma i ragazzi e li fa crescere”



Simone Porcarelli, classe ’90, ha iniziato l’attività da allenatore appena maggiorenne nei Crabs, per poi passare a Villa e lavorare nel progetto TVB (Titano-Villanova), facendo da capoallenatore alla squadra Under 18 Elite (oltre che coach di U18 e U15 regionale). Poi diventa viceallenatore di Massimo Padovano nella C Silver sammarinese e nell’Under 18 Eccellenza, oltre che capoallenatore in Under 16 e 15. Nel 2020/2021 e nel 2021/2022 è stato capoallenatore della prima squadra della Pallacanestro Titano che milita in C Silver, conquistando la Coppa del Centenario nel 2021 e arrivando a un passo dalla promozione in C Gold lo scorso giugno. Inoltre, è stato finalista regionale con la formazione Under 14 e semifinalista con quella Under 15 nella stagione 2021/2022. Nella stagione in corso è stato viceallenatore di coach Bernardi a Santarcangelo.



Simone, innanzitutto benvenuto. Quali sono le tue prime sensazioni?

“Beh, prima di tutto devo dire che mi ha fatto molto piacere ricevere subito l’interesse dei dirigenti del Bellaria Basket una volta terminata la mia esperienza a Santarcangelo. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato e ho accettato di entrare a far parte della famiglia del Bellaria”.



Un nuovo inizio. Quali sono le tue considerazioni?

“Lo considero un nuovo inizio in una società che sta guardando molto al futuro, questo lo ritengo importante. Delle idee, un progetto per far crescere giocatori e anche uomini. Ci sono buoni numeri, l’ambiente è in crescita e la voglia di fare è tanta. Bisogna lavorare tanto e alzare ancora di più il livello, collettivo e individuale”.