Furto al parcheggio, rubato catalizzatore dall'auto

Cronaca

Rimini

| 15:24 - 16 Febbraio 2023



Questa mattina (giovedì 16 febbraio) è tornato a riprendere l'auto lasciata al parcheggio in via Morigi a Rimini ma, una volta arrivato, si è accorto che era stata asportata la marmitta. Sucessivamente si è scoperto che qualcuno aveva rubato il catalizzatore. L'uomo ha sporto denuncia contro ignoti.



Purtroppo i furti di catalizzatori sono molto frequenti e si stanno verificando in molte zone non solo della città, ma anche in Provincia. Una volta rubati, i ladri cercano infatti di rivenderli, incassando dai 200 ai 400 euro.