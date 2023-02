Più telecamere anche nei Comuni dell'entroterra: chiesti contributi statali

Attualità

Rimini

| 15:10 - 16 Febbraio 2023

Foto di repertorio.



Dieci comuni della Provincia di Rimini hanno presentato progetti per la videosorveglianza del territorio, richiedendo finanziamenti statali per l'installazione di telecamere. I progetti sono stati approvati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e riguardano Bellaria Igea Marina, Montescudo Monte Colombo, Coriano, Misano Adriatico, Sant’Agata Feltria, Sassofeltrio, Talamello, Verucchio, San Clemente e Montecopiolo.



Il Prefetto Padovano, nell’esprimere apprezzamento nei confronti dei Comuni che hanno voluto aderire all’iniziativa, ha sottolineato "l’importanza dell’utilizzo della videosorveglianza ai fini della prevenzione e del controllo del territorio, auspicando che i progetti possano essere valutati positivamente dal Ministero dell’Interno, che stabilirà la loro finanziabilità sulla base di parametri stabiliti a livello nazionale".