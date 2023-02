Calcio C, l'Alessandria ha scelto per la panchina Maurizio Lauro

Sport

Rimini

| 15:10 - 16 Febbraio 2023

L'Alessandria Calcio ha scelto il successore di Fabio Rebuffi. Sarà Maurizio Lauro a sedersi sulla panchina dei grigi. Il nuovo allenatore ha firmato un contratto fino a giugno con la clausola del rinnovo automatico in caso di salvezza diretta. Al suo fianco, mister Lauro avrà come vice Carlo Mandola.

Lauro, ex giocatore del San Marino, ha 41 anni, in carriera Lauro ha allenato il Mantova in serie C e il Castelfidardo in serie D, dopo aver anche ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico all’Ancona e alla Sangiustese e lavorato nel settore giovanile della Cuprense e dell’Ascoli