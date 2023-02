Lupi a Sant'Ermete sbranano e dilaniano tre alpaca nella fattoria didattica

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 15:07 - 16 Febbraio 2023

Uno dei cuccioli senza vita.

Nella notte tra mercoledì e giovedì (15-16 febbraio) un branco di lupi ha aggredito e sbranato tre cuccioli di Alpaca, esemplari allevati nel podere Santa Pazienza, fattoria didattica sulle colline di Sant'Ermete. Federica Di Mario, che con Roberto Giacomel gestisce l'attività, spiega: "I veterinari dell'azienda Ausl hanno effettuato gli accertamenti, si è trattato di un attacco dei lupi. Questa mattina alle 5, al risveglio, abbiamo trovato tre cuccioli, Asterix, Duke e Romeo, senza vita. Gli altri sono stati risparmiati".



I gestori del podere Santa Pazienza esprimono la loro preoccupazione: "C'è un problema, se il lupo scende dall'Alta Valmarecchia fino a qua. Confiniamo con la via Trasversale Marecchia: se arrivano in una zona così trafficata, diventano un pericolo". "Vogliamo precisare: totale rispetto per il lupo, così come per ogni animale, e per i meccanismi della natura. Il lupo affamato cerca da mangiare. Ma non possono avvicinarsi troppo ai centri abitati", evidenzia Federica Di Mario, che invita le autorità a una riflessione: "È un tema spinoso, ma va affrontato. Bisogna creare delle zone, nei loro habitat naturali, nei quali i lupi possano vivere. Delle zone di ripopolamento in cui anche nutrire i lupi, altrimenti sarà tutto inutile".