Verucchio, alla scoperta dei "mostruosi" animali dell'immaginario villanoviano

Eventi

Verucchio

| 15:01 - 16 Febbraio 2023

Museo Archeologico di Verucchio (foto di A.D'Alba).

Domenica 19 febbraio alle ore 15 è in programma al Museo Archeologico di Verucchio il secondo appuntamento del “Il Direttore racconta”. La Direttrice Cristina Giovagnetti accompagnerà i visitatori alla scoperta del prezioso patrimonio conservato all’interno del Museo approfondendo il tema “Animali fantastici e mostruosi nell’immaginario della cultura villanoviana”. In questa giornata si andrà alla scoperta delle rappresentazioni di mostri, animali immaginari e reali con valenze apotropaiche e mistiche.



Domenica 5 marzo alle ore 15 è previsto il terzo e ultimo appuntamento dal tema “Echi di terre lontane. Oggetti esotici, viaggiatori e mercanti tra Egeo e Adriatico”, un percorso/conferenza alla scoperta della cultura condivisa tra le sponde dell’antico Mediterraneo, attraverso rotte pericolose e inaspettate

“Questi appuntamenti hanno l’obiettivo di far conoscere il Museo, in sintonia con le parole chiave della sua mission: Conservare, Conoscere, Comunicare.” sottolinea Cristina Giovagnetti, Direttrice del Museo “La conservazione costituisce un impegno quotidiano per consentire anche alle generazioni future di scoprire questo patrimonio. Lo studio e la conoscenza sempre più approfondita delle necropoli villanoviane, ancora in corso, sono alla base del percorso di visita e di tutte le attività di valorizzazione che il Museo propone al pubblico, con l’ambizione e lo sforzo di parlare a tutti.”





Le visite hanno la durata di circa un’ora e i biglietti sono acquistabili online su shop.atlantide.net nella sezione dedicata al Museo Archeologico https://bit.ly/3HrWvOV



Per informazioni: 0541 670280 archeologicoverucchio@atlantide.net