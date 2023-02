Cicloturismo, Coriano fa sinergia con cinque comuni e si promuove alla Bit di Milano

Attualità

Coriano

| 12:53 - 16 Febbraio 2023





Il Tour dei Campioni nelle terre dei grandi piloti strizza l’occhio ai Bike Hotel e al sistema economico-ricettivo, dalla costa alla collina. All’indomani della prima uscita promozionale alla Bit di Milano presso gli stand delle regioni Emilia Romagna e Marche ieri sera (mercoledì 15 febbraio) si è svolto a Coriano un incontro rivolto ad amministratori e imprenditori del settore ricettivo legati al turismo ciclistico, agriturismi, bar-ristoranti, cantine vitivinicole, associazioni di trekking e strutture a noleggio. Il Tour dei Campioni è il neo progetto cicloturistico interregionale che dai 6 comuni - Tavullia capofila, Gradara, Coriano, Morciano, Misano e Montescudo-Montecolombo - guarda avanti e si apre all’ingresso di altri enti, pubblici o privati.



“Dopo la presentazione ufficiale avvenuta ad inizio mese nel comune di Tavullia - ha esordito il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini - abbiamo voluto restringere il campo ai soggetti direttamente interessati, a partire dalle attività presenti sul percorso ciclistico del territorio di Coriano quali B&B, cantine, bar e ristoranti. Allo stesso tempo collaborare con il sistema ricettivo tutto e con gli alberghi attrezzati e dotati del know how necessari per ospitare i cicloturisti con elevati servizi, ritengo sia indispensabile per valorizzare appieno le grandissime potenzialità delle nostre meravigliose colline e vallate. Per questo motivo auspico che le istituzioni di ogni livello, quali Regioni e Provincia, contribuiscano fattivamente a dare ancora più forza e sostegno a progetti come questo”.



Concetto ribadito dal sindaco di Tavullia, Francesca Paolucci e da altri amministratori interessati a fare rete attraverso il tour dei campioni quali i comuni di Sassofeltrio, con il sindaco Fabio Medici, di Montefiore Conca con il vice sindaco Francesco Taini e di Montescudo-Montecolombo, con l’assessore al turismo Caterina Nicodemo.



Per l’industria della ricettività turistica il cicloturista è una tipologia di clienti molto ricercata.



Dal 3° rapporto nazionale sul Cicloturismo in Italia presentato dall’Istituto nazionale ricerche turistiche (Isnart) realizzato per l’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di Commercio e promosso con Legambiente, emerge che nel 2022 sono state raggiunte 31 milioni di presenze legate agli appassionati delle due ruote, il doppio rispetto al periodo pre-Covid. La spesa per consumi turistici nei luoghi di vacanza generata nel 2022 dai cicloturisti ha toccato i 4 miliardi di euro. Nello stesso anno si è registrato un avanzamento dei cicloturisti “puri” per i quali la bicicletta è una delle principali motivazioni di scelta con 8,5 milioni di presenze turistiche pari al 28% dell’intero movimento cicloturistico.



“Nel 2023 cade il 25esimo anniversario della nascita dei Riccione Bike Hotels - ha detto durante l’incontro di Coriano, Mariagrazia Nicoletti, vice presidente Riccione Bike Hotels, nonché vice presidente del Consorzio Terrabici regionale-. Dai primi dieci hotel a servizio dei ciclisti, oggi se ne contano in Emilia Romagna una quarantina. Una ricorrenza speciale, tanto più se condivisa con progetti come il Tour dei Campioni, in cui territori della valle del Conca e delle vicine Marche si mettono assieme mettendo da parte campanilismi in nome di un’offerta unica per i turisti delle due ruote”.



“ Con il covid il cicloturismo è scoppiato – ha commentato Stefano Giuliodori albergatore storico dei Bike Hotels Riccione e presidente onorario Italy Bike Hotels – questo è il momento giusto per spingere e promuovere un progetto al quale noi abbiamo creduto oltre vent’anni fa. I primi ospiti cicloamatori provenivano da Germania, Austria, Svizzera, Inghilterra, poi in crescendo dal Nord Europa, America, Canada, Australia e Sudafrica. Chi è nato in queste terre non si rende conto di quanto sia meraviglioso e ancora da scoprire il nostro territorio”.



Il Tour dei Campioni con il Tour dei Borghi e Tour del Parco è uno dei tre percorsi ad anello individuati tra costa ed entroterra di Romagna e Marche. Sessanta chilometri di bicicletta disseminati in luoghi notevoli dal punto di vista paesaggistico, tracciati in una guida cartacea e in una mappa, ripercorrono le gesta del corianese Marco Simoncelli, di Valentino Rossi, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, Celestino Vietti e di altri campioni di motociclismo di queste terre. Una cartellonistica dedicata, un’app gratuita dove inserire foto e percorsi e sono il primo step realizzato, in corso di implementazione una campagna di comunicazione mirata già partita si principali social network.



“Offriamo la nostra ospitalità e facciamo accoglienza come siamo ben capaci di fare – ha aggiunto l’assessore Turismo, promozione del territorio e sentieristica del comune di Coriano Anna Pazzaglia – a chi arriva in bicicletta, a piedi o a cavallo. Il turista che predilige il contatto con la natura, amante dell’enogastronomia locale, sensibile e attento ai valori legati alla sostenibilità ambientale, rappresenta un patrimonio da coltivare. Come amministrazione abbiamo recentemente realizzato una carta del territorio per i percorsi fuori asfalto, le azioni in campo sono tante, per cui rivolgo un invito particolare alle attività economiche corianesi,almeno una settantina, a farsi a partecipi di questo progetto”.