Bellaria, il Centro 'Alta marea' festeggia il carnevale al Palacongressi

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:45 - 16 Febbraio 2023

Uno scatto dalla scorsa edizione.

Torna il tradizionale Carnevale di Bellaria Igea Marina al Palacongressi, che l’Amministrazione Comunale organizza in collaborazione con il Centro Sociale Alta Marea: appuntamento con la 25^ edizione fissato a martedì 21 febbraio, quando a partire dalle ore 14.30 i locali di via Uso si animeranno con musica dal vivo, canti, balli, l'immancabile lotteria ed un piccolo buffet.

L’ingresso è riservato ai cittadini residenti a Bellaria Igea Marina, preferibilmente già in possesso di apposito biglietto, ritirabile gratuitamente presso il Centro Sociale Alta Marea, tutti i giorni dalle ore 14.30 alle ore 16.00.



Per informazioni: Centro Sociale Alta Marea, via Carducci, 30 - 0541.346747