San Marino, Alessandro Barbero inaugura l’anno Accademico dell’Università

| 11:36 - 16 Febbraio 2023

Alessandro Barbero.

Alessandro Barbero inaugurerà l’Anno Accademico 2022-23 dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino con una lectio magistralis dal titolo “Come l’Europa è uscita dalla crisi del Trecento”.

Una presenza, quella del docente e autore, storico e divulgatore, “decisamente significativa e che ci onora”, commenta a proposito il Rettore dell’Ateneo sammarinese, Corrado Petrocelli, in vista dell’appuntamento in programma alle ore 15 di venerdì 3 marzo al Centro Congressi Kursaal.

Premio Strega nel 1996 con il libro “Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo”, tradotto in sette lingue, e professore dell’Università del Piemonte Orientale, Barbero si è affermato oltre gli ambienti accademici nell’ambito di programmi televisivi come Superquark e sul web: nel 2022 le sue lezioni e conferenze di storia sono state le seconde più ascoltate in Italia su Apple Podcast, le quinte più popolari della penisola su Spotify.

“Avremo l’opportunità di assistere all’intervento di uno storico di indubbie e profonde qualità, con un ampio orizzonte di studi e interessi”, spiega ancora Petrocelli.

Durante la cerimonia, l’Ateneo sammarinese conferirà a Barbero il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze Storiche: “Una testimonianza della stima che San Marino nutre nei suoi confronti, da parte di uno dei fiori all’occhiello della nostra Università, rappresentato dalla Scuola Superiore di Studi Storici”.

L’appuntamento del 3 marzo per il Rettore sarà inoltre un’occasione per fare il punto sulle attività che hanno impegnato docenti e staff durante l’ultimo anno nel contesto accademico e sul territorio, spaziando dalla didattica alle ricerca attraverso collaborazioni e progetti, riepilogando traguardi, vocazioni e prospettive. Interverranno inoltre Luciano Canfora, direttore del Dipartimento di Storia, Franco Cardini, esponente del consiglio scientifico della Scuola Superiore di Studi Storici, e Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura.

I posti sono limitati. Per partecipare è necessario prenotarsi attraverso il servizio disponibile sul sito www.unirsm.sm.