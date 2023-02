Calcio Promozione, Gabicce Gradara: tesserato il bomber Enrico Bartolini

Sport

Gabicce Mare

| 18:05 - 16 Febbraio 2023

Enrico Bartlolini con la maglia de La Fiorita.

Il Gabicce Gradara annuncia l’ingaggio dell’attaccante Enrico Bartolini, classe 1981, giocatore molto noto per la sua lunga carriera tra serie C, D e campionati dilettantistici e la fama di goleador che lo accompagna. E’ stato svincolato da La Fiorita, club di punta del campionato sammarinese (sei reti in 15 partite), dove era approdato ad inizio stagione dopo l’esperienza di sei campionati in Eccellenza con la maglia dell’’Atletico Gallo (146 presenze e 86 reti).



In precedenza Bartolini ha militato in C2 con Foligno Lecco, Tolentino, Gubbio; in D con Fano, Pesaro, Perugia, San Nicolò, Fermana, Grottammare, Riccione.



“Si è creata questa opportunità e non ce la siamo fatta scappare – spiega il direttore sportivo del club Filippo Cipriani – è uno sforzo che la società compie per rendere più competitiva la squadra in vista della parte finale della stagione, allungare la rosa numericamente e dare al mister un più ampio ventaglio di scelte tecniche. Enrico è un giocatore esperto, un uomo d’area con forte senso del gol e grande personalità”.



Se arriverà in tempo utile l'ok del tesseramento Bartolini sarà a disposizione per la prossima partita di domenica a Montecchio in cui mancheranno per squalifica proprio gli attaccanti Pierri e Donati.