Rimini, percorso di formazione socio politica organizzato dalla Diocesi

10:38 - 16 Febbraio 2023

Le Diocesi di San Marino-Montefeltro e di Rimini propongono un percorso formativo per aiutare le persone a vivere nella società da protagonisti responsabili e per educare ad una cittadinanza attiva e partecipe, che mette al centro la persona e la cura dell’ambiente.



Per questo, la Pastorale Sociale delle Diocesi di Rimini e Montefeltro in collaborazione con l’Istituto Superiore Scienze Religiose interdiocesano “Alberto Marvelli” promuove “Per una cittadinanza attiva e partecipe”, un percorso di formazione socio-politica, quale strumento di educazione alla cittadinanza attiva, rivolto a giovani e adulti.

Il percorso si strutturerà in serate quindicinali presso il Seminario di Rimini.

Il primo incontro sulla Cittadinanza Attiva è venerdì 24 febbraio. Relatore il prof. Piergiorgio Grassi (Università di Urbino Carlo Bo).

L’esperienza formativa si concluderà con due momenti, uno pubblico ed un laboratorio. Il 9 giugno a Domagnano è organizzata una conferenza pubblica dal titolo “Cittadini, Cittadinanza, Democrazia” con il Vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, e con il Vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi, e il prof. Giovanni Moro (Università La Sapienza, Roma).



La proposta è rivolta a tutti, giovani e adulti.