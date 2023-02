Basket giovanile femminile, Ren-Auto: per la U19 tre punti d'oro

Sport

Rimini

| 09:13 - 16 Febbraio 2023

La Ren-Auto U19 di coach Andrea Maghelli chiude il bellezza la prima fase della stagione e conquista a San Lazzaro due punti preziosissimi da portare nella poule playoff.

Le rosanero, pur prive di Mongiusti, giocano una gran partita e piazzano il break decisivo nella terza frazione di una gara per il resto sempre sul filo dell'equilibrio.

Nel primo tempo l'attacco funziona bene, ma la difesa concede un pò troppo e alla pausa lunga San Lazzaro è avanti di 2, 45-43.

Come accennato la partita cambia nel terzo quarto: l'attacco continua a segnare, ma è soprattutto la difesa a salire di tono, tanto da consentire alla Ren-Auto di ribaltare il risultato e di chiudere la frazione con 5 punti di vantaggio, 57-62.

Negli ultimi 10' la stanchezza comincia a farsi sentire e le difese hanno la meglio sugli attacchi: le rosanero mantengono i nervi saldi e portano a casa due punti d'oro. Finisce 70-72.



IL COACH "Bella partita e bella vittoria - commenta coach Maghelli -. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo in difesa, ma abbiamo anche fatto canestro con continuità battendo regolarmente la loro pressione. Nel terzo quarto è cambiato tutto: loro hanno mischiato difese e zone, ma siamo sempre riuscite a trovare buone soluzioni e a questo abbiamo unito un'ottima difesa. Abbiamo provato a strappare più di una volta e anche se ogni volta loro sono rientrate, le ragazze sono sempre rimaste concentrate, dure, convinte e decise. Davvero molto brave. Siamo contenti di aver raggiunto la seconda fase, soprattutto per la squadra: affronteremo sfide molto toste, importanti per crescere".



Il tabellino

San Lazzaro - REN-AUTO 70-72



REN AUTO: Pratelli 16, Monaldini 4, Balducci 2, Del Fabbro 7, Guiducci 1, Tiraferri 27, Ricci, Mescolini 2, Gambetti 9, Curzi 4, Fulgenzi, Puliti. All. Maghelli



PARZIALI: 24-23; 21-20; 12-19; 13-10