Volley C, netta affermazione della Prime Cleaning: 3-0 con l'Ellepi

| 18:46 - 15 Febbraio 2023

Netta affermazione della Prime Cleaning Riccione che nel freddo dell'ex Sferisterio di Bologna, vince con un buon 3-0 la sfida con Elleppi Volley.

Partita in pieno controllo dei riccionesi nel primo e nel terzo set, mentre nel secondo parziale è stato necessario un colpo di reni finale per avere la meglio dei padroni di casa.



Vittoria a pieno punteggio che porta il Riccione a quota 38 punti, in cima al girone C, sempre in coabitazione con il Paolo Poggi (che ha regolato a sua volta per 3-0 la Pallavolo Bologna), in questa entusiasmante rincorsa alla vittoria finale.



"A parte il freddo e la 'misticità' di una palestra come lo Sferisterio di Bologna, è andata tutto sommato bene. Abbiamo diversi giocatori ai box e non è immediato ricostruire in campo gli equilibri. Ma i miei ragazzi sono stati bravi anche questa volta, soprattutto chi ha avuto meno spazio fino ad ora, ha risposto presente alla chiamata e ha dimostrato le proprie qualità. Ora ci aspetta una nuova settimana di sosta, ma questa volta cade a fagiolo per recuperare gli acciaccati, per poi affrontare l'ultimo mese di gare di regular season", queste le parole di coach Botteghi a fine partita.



La partita



Non c'è Mair, ancora fermo a causa dell'infortunio patito sette giorni prima, in sestetto è sostituito da Mike Fabbri. Seconda novità in partenza nel ruolo di opposto dove viene schierato titolare capitan De Rosa (che ripagherà la fiducia con ben 19 punti in tre set).



Primo set e dopo pochi scambi la premiata ditta Tosi Brandi (2 attacchi e un block vincente) e De Rosa (3 attacchi) porta Riccione sul 12-3. Due attacchi di Campi e due ace di Fabbri ampliano ancora il vantaggio (16-4). L'ennesimo attacco di De Rosa chiude il set sul 25-14.



Nel secondo parziale, dopo una buona partenza (7-2, con quattro attacchi vincenti di De Rosa), i riccionesi diventano fallosi e faticano a buttar giù la palla. Un errore al servizio di De Rosa permette ai bolognesi di impattare sul 14-14. I padroni di casa piazzano un grande break sul 18-16, ribaltando la situazione in proprio favore sul 18-21. I bolognesi hanno persino la prima palla set sul 24-23, ma un attacco di De Rosa (10 punti nel set) pareggia la questione. Il muro di Campi e un errore dei felsinei consegnano il set a Riccione (26-24).



Terzo set nuovamente a totale appannaggio di Riccione: 5-2 nelle prime battute e poi sale in cattedra Fabbri che mette a segno un muro vincente e tre attacchi (12-5). I padroni di casa iniziano a concedere diversi errori, Arcangeli fa la voce grossa in attacco ed è proprio lui a mettere il sigillo finale (25-14).



Elleppi Bologna - Prime Cleaning Riccione 0-3



Riccione: Alessandri 2, De Rosa 19, Fabbri 10, Arcangeli 10, Tosi Brandi 8, Campi 5, Cangelli L1, Annibalini L2 ne, Nascimento ne, Pagnoni ne, Mair ne.



PARZIALI: 14-25/24-26/14-25