Apecar si scontra con un'auto e sbatte su un pino: grave il conducente

| 18:37 - 15 Febbraio 2023

L'apecar dopo l'incidente PH BALLANTE.



Incidente stradale questo pomeriggio (mercoledì 15 febbraio) a Cattolica, intorno alle 17.30: ad avere la peggio è stato un anziano a bordo di un' apecar di colore verde, scontratasi con una Fiat 500 bianca guidata da un giovane. La vettura stava percorrendo via Francesca da Rimini, quando, all'altezza dell'incrocio con piazza IV Novembre e la via Michelangelo, è avvenuto lo scontro con l'apecar. Il mezzo a tre ruote si è immesso sulla strada principale da piazza IV Novembre e dopo l'impatto ha sbattuto contro un pino. L'anziano è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale con l'eliambulanza, atterrata nell'area verde adiacente al parco Le Navi. I rilievi del sinistro affidati alla polizia locale.