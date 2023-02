DIRETTA TESTUALE Calcio C Rimini - Siena 0-0

Sport

Rimini

| 14:28 - 19 Febbraio 2023



Rimini - Siena 0-0



RIMINI (4-3-2-1): Zaccagno - Laverone, Panelli, Gigli (63' Pietrangeli), Haveri - Delcarro, Sandri, Matteo Rossetti (46' Pasa) - Santini, Mattia Rossetti (63' Gabbianelli) - Mencagli (72' Vano).

In panchina: Galeotti, Lazzarini; Tofanari, Allievi, Regini; Biondi, Tanasa, Tonelli; Accursi.

All. Gaburro

SIENA (4-3-1-2): Lanni - Raimo, Franco, Crescenzi, Favalli - Meli, Leone, Castorani - Belloni (64' Collodel) - Orlando (86' Verduci), Frediani (75' Petrelli).

In panchina: Manni, Berti; Bearzotti, Motoc, De Santis, Ciurli, Fiaschi.

All. Pagliuca.



ARBITRO: Ubaldi di Roma 1

RETI:

AMMONITI: Franco, Castorani, Gigli, Panelli, Vano, Raimo.

ESPULSI:

NOTE: un minuto di raccoglimento prepartita in memoria di Ilario Castagner. Recupero 1' pt. Angoli 3-4, tiri in porta 1-2, totali 7-8.



Inizio gara ore 14.30



Contro un Siena incerottato (4 infortunati e 2 squalificati) il Rimini cerca la vittoria, che al Neri manca dal 10 dicembre scorso. Gaburro esclude Gabbianelli e lancia Mattia Rossetti titolare. Torna Delcarro e Sandri mantiene - meritatamente - una maglia da titolare. In difesa conferma per Gigli.



Tra i toscani recuperano Lanni e Favalli, torna Crescenzi al centro della difesa. Pesanti le assenze di bomber Paloschi (10 reti) e di Disanto. Pagliuca schiera Belloni e Orlando a supporto di Frediani.



PARTITI! Rimini in maglia a scacchi biancorossi, calzoncini e calzettoni rossi. Siena in divisa bianco-nera, calzoncini e calzettoni neri.



6' Punizione di Belloni dall'out di sinistra, sul secondo palo un giocatore del Siena cerca la sponda di testa, palla debole che Zaccagno blocca in uscita.



13' Meli da terra serve Castorani, che da fuori area verticalizza per Orlando. L'ex Salernitana, in area ma da posizione defilata, calcia di sinistro. Palla alta.



23' Delcarro manca il tocco, la palla arriva a Matteo Rossetti, travolto da Franco. Giallo e punizione interessante per il Rimini sull'out di destra.



24' Batte Mattia Rossetti, la difesa respinge. Nel prosieguo dell'azione la sfera arriva a Delcarro, che però non controlla, buona ad ogni modo l'uscita bassa di Lanni, protetto da Crescenzi.



26' DOPPIA TRAVERSA SIENA! Meli da fuori area, il tiro deviato leggermente da un difensore si impenna e colpisce la traversa. La palla si impenna per la seconda volta e colpisce di nuovo la traversa. È solo angolo.



30' Zaccagno sbroglia un paio di situazioni difficili con altrettante uscite di pugno in area.



43' MENCAGLI! Finalmente il Rimini pericoloso. Sponda di testa di Delcarro, Santini scatta in profondità, si accentra e poi allarga a sinistra a Mencagli, che in area calcia con il mancino sfiorando il palo lontano. Conclusione rasoterra in diagonale molto insidiosa.



FINE PRIMO TEMPO Un'altra gara incolore per il Rimini, anche se nel finale Mencagli ha avuto una buona occasione per portare i biancorossi in vantaggio. Siena votato al palleggio, ma spuntato in avanti. Ritmi bassi.



SI RIPARTE! Gaburro schiera Pasa al posto di Matteo Rossetti. Servono più geometrie a centrocampo.



47' OCCASIONE RIMINI! Cross "strozzato" di Laverone che arriva al limite dell'area piccola, Mencagli in spaccata anticipa il marcatore, ma la palla termina fuori.



48' HAVERI! Il terzino vince un rimpallo e si ritrova il varco in area per andare al tiro, ma il sinistro è sballato.



49' ANCORA RIMINI! Delcarro serve in profondità Laverone, cross per Santini che di testa non inquadra il bersaglio. Palla a lato, alla destra di Lanni.



51' Trattenuta di Gigli su Orlando, primo giallo comminato a un giocatore del Rimini. Gigli salterà la trasferta di Fermo, era infatti diffidato.



64' Il Siena perde anche Belloni per infortunio, dentro Collodel. Meli diventa trequartista.



66' Favalli ci prova da fuori area, conclusione mancina deviata da un difensore, palla fuori. Brivido per il Rimini.



67' Raimo avanza, destro da fuori area deviato ancora da un difensore, palla di poco alta sopra la traversa.



69' SANTINI! Haveri di forza sulla sinistra, cross rasoterra, Mencagli attacca il primo palo e fa sponda di piede per Santini, che calcia di destro. Palla a lato.



75' MA COSA FA VANO? Appena entrato, entra scomposto addosso a Favalli e prende un giallo.



77' Tacco di Santini che spalanca la porta a Gabbianelli, Franco lo mura in corner.



78' LANNI SALVA! Lungo traversone verso il secondo palo, Pietrangeli fa sponda di testa, Vano colpisce ancora di testa e costringe Lanni a una parata non banale: palla alzata sopra la traversa.



80' OCCASIONE RIMINI! Pasa in profondità per Haveri, cross rasoterra che Vano sottoporta non riesce a deviare.



82' PASA! Vano è bravo a fare sponda di testa in area all'indietro per Pasa, che controlla di testa e calcia da posizione favorevole. Destro un po' "strozzato", palla fuori alla destra di Lanni.



84' PALO SIENA! Orlando sulla sinistra crossa. Palla innocua, ma Haveri rinvia corto, regalando palla a Collodel. Tiro a botta sicura, palo. Sulla respinta un altro tiro di Meli che termina alto.



86' Siena in difficoltà, nonostante il palo, così Pagliuca decide di coprirsi con il 5-3-2. Fuori l'attaccante Orlando e dentro il terzino Verduci.